Siyonazilerin başı Ben-Gvir

İsrail’de Filistinlilere yönelik barbarlığın mimarlarından, "ırkçılık ve terör örgütünü desteklemekten" hükümlü Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, sayısız skandallarına bir yenisini daha ekledi. Soykırım savaşının başladığı 7 Ekim’den günümüze kadar gelen süreçte, İsrail’in uluslararası ve insancıl hukuku hiçe sayan eylemlerinin avukatlığını yapan Ben-Gvir, işgal altındaki Batı Şeria'nın el-Halil kentinde Filistinli bir çocuğun üzerindeki kıyafeti çıkarttırıp sonra da çocuğa tokat atan İsrail askerinin "ordunun değerlerine uygun hareket ettiğini" belirterek asker hakkında soruşturma açma kararını eleştirdi. Eski İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet Başkanı Ami Ayalon'un "terörist" dediği Ben-Gvir'in sicili ise kabarık.

ÇOCUK TOKATLAYAN ASKERE DESTEK

Irkçı Ben-Gvir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Filistinli çocuğun üzerini çıkarttırıp sonra çocuğa tokat atan İsrail askerine soruşturma açan ordu yönetimini eleştirdi. Ben-Gvir, "Halil kentinde Yahudilerin öldürülmesi için tahrik içeren bir tişörtü çıkarttıran askere tam destek verilmeli. İsrail ordusunun düşmana gücünü gösteren herhangi bir savaşçıyı dışlaması, kabul edilemez ve sinir bozucu" ifadesini kullandı.

TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ

İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin şiddet eylemlerini teşvik etmesiyle bilinen Ben-Gvir, fanatik Yahudilerin terör saldırılarına ilişkin davalarda avukatlık yaptığı için Filistinliler tarafından "katillerin avukatı", "şeytanın avukatı" ve "sabıkalı" olarak adlandırılıyor. Ben-Gvir, İsrail'in 1998'de terör eylemleri nedeniyle yasakladığı ve ABD'nin terör örgütü olarak tanımladığı ırkçı "Kah" hareketinin de üyesiydi. Görüşlerinin radikalliği nedeniyle askerlikten muaf tutulan ve hakkında "nefret, kışkırtıcı söylem ve ırkçılık" gibi suçlamalardan 53 iddianame hazırlanan Ben-Gvir, 2007'de "ırkçılık ve terör örgütünü desteklemek" suçundan hüküm giymişti.

İSTİLA ETTİĞİ TEPEDE KALIYOR

Kah üyesi ve yasa dışı Yahudi yerleşimci harektleri liderlerinden Raphael Morris, Ben-Gvir ile “Hilltop Youth” yerleşimci hareketinin ırkçı faaliyetlerinde tanıştığını açıkladı. Ben-Gvir’in de üyesi olduğu “Hilltop Youth”, Batı Şeria'da 100'den fazla tepede gayri resmi hak iddia eden yerleşimci bir örgüt. Irkçı Bakan’ın kendisi de Hilltop Youth’ın hak iddia ettiği tepelerden birinde (Ahiya) yaşıyor. Ahiya’ya karavanlarla gelen yerleşimciler, buradaki Filistinli aileleri sürüp bölgeye tek katlı evler inşa etti. On yıl içinde bölgedeki yerleşimci aile sayısı 27’den 80’e çıktı.

ARKA PLANDA HÜKÜMETİ YÖNETİYOR

Ben-Gvir’in siyasal yükselişinin arkasında bu örgütün olduğunu ifade eden Morris, “Hilltop Youth ile hükümet arasındaki perde arkası işbirliğini koordine ederek yükseldi” dedi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin ortağı olan Ben-Gvir, katliamların ve yerleşimcilere verilen desteğin kesilmesi halinde Netanyahu’yu hükümeti dağıtmakla tehdit ediyor. 120 sandalyeli mecliste, Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetini oluşturan partilerin sandalye sayısı 64. Koalisyonda yer alan Ben-Gvir'in liderliğindeki Otzma Yehudit partisinin ise 5 milletvekili bulunuyor.

PARALEL ORDU KURUYOR

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinli bir çocuğu öldüren polise "ödül verilmesini" isteyen Ben-Gvir, 115 Filistinli sivili Gazze’de yardım konvoyu beklerken öldüren İsrailli askerleri ‘kahraman’ ilan etti. Filistinlilerin Gazze’den sürgün edilmesine yönelik çağrıda bulunan ırkçı bakan, Mescid-i Aksa’ya sayısız baskın düzenledi. Savaşın başlangıcından beri 100 bin yerleşimciyi silahlandırarak adeta paralel ordu kuran Ben-Gvir, Gazze’deki zulmü işgal altındaki Batı Şeria’ya yaymayı hedefliyor.







