Dünya Türkiyeden Kırgızistana mütekabil nota
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ASYA

Türkiye'den Kırgızistan'a mütekabil nota

Türkiye'den Kırgızistan'a mütekabil nota

Türkiye, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Ahıska Türklerinin de yaşadığı Orok köyünde yaşanan olaylar sonrası bölgeye giden Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat'a nota verilmesine aynı şekilde cevap verdi.

Haber Merkezi AA
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Dışişleri Bakanlığı, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek yakınlarındaki Orok köyünde 5 Haziran'da topluluklar arasında yaşanan gerginlik nedeniyle Kırgızistan Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev'i Bakanlığa çağırarak nota verdi.

Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre, olayın ardından Orok köyüne giden Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat'a dün Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı tarafından Kırgızistan'ın içişlerine karıştığı iddiasıyla nota verilmesi üzerine, Bakanlık da Büyükelçi Ömüraliyev'e karşı nota verdi.

Kırgızlardan tepki çeken nota

Ahıskalı Türklerinin de yaşadığı Orok'ta 5 Haziran'da gençler arasında yaşanan münakaşanın büyümesi ve köydeki Türk vatandaşları ile bir büyükelçilik personelinin mahsur kalması üzerine, Büyükelçi Fırat, Kırgız makamlarının bilgisi dahilinde durumla ilgilenmek için köye gitmişti. Olayın basına yansıması üzerine, dün Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı, Büyükelçi Fıratı'ı çağırarak "Kırgızistan'ın içişlerine karıştığı" iddiasıyla nota vermişti.

  • Dışişleri Bakanlığına çağrılan Büyükelçi Ömüraliyev'e, Bakan Yardımcısı Sedat Önal tarafından mütekabil bir nota verilirken, Büyükelçi Fırat'ın görev sorumluluğu içerisine hareket ettiği, Kırgızistan içişlerine karışılmasının söz konusu olmadığı ve Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ilişkinin her zamanki gibi kardeşlik anlayışıyla yürütülmek istendiği aktarıldı.
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