Dünya Türkiyenin adımları Yunanistanı korkuttu
AVRUPA

Türkiye'nin adımları Yunanistan'ı korkuttu

Türkiye'nin Libya ile deniz sınırı anlaşması sonrasında Akdeniz ve ege'de attığı adımlar Yunanistan'ı korkuttu. Yunanistan eski Başbakanı Avrupa Konseyi'nin Türkiye'nin atacağı adımlara karşı yaptırım uygulaması gerektiğini savundu.

Haber Merkezi Diğer Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Türkiye Doğu Akdeniz'deki denklemi yeniden belirlediği, Libya ile gerçekleştirilen mutabakat sonrası Ege'de çalışmalara başladı. Türkiye 25 Mart'ta Ege denizinde koordinat çalışmalarına başladı.

Türkiye'nin Libya ile vardığı mutabakatı henüz kabullenemeyen Syriza partisi lideri ve eski Başbakan Aleksiz Çipras Facebook'tan yaptığı açıklamada Türkiye'nin Yunan kıta sahanlığını ihlal ettiğini savundu.

Çipras ayrıca Yunan Hükümeti'nin konuy Avrupa Konseyi'ne taşıyarak Türkiye'ye yaptırım uygulatılması gerektiğini söyledi.

Türkiye-Libya deniz sınırı anlaşması, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de yaptığı ikinci deniz sınırı anlaşması olmuştu.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanları sınırlandırması konusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) sonra ikinci anlaşmasını Libya ile imzalaması Doğu Akdeniz’de izlediği politikalar bakımından önemli bir kazanım olarak öne çıkıyor.

Abone Ol Google News
FETÖden sinsi plan

FETÖ'den sinsi plan

​Uzmanlar uyardı: Şimdi de koronavirüs üzerinden saldırıyorlar
Sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Sokağa çıkma yasağı olacak mı?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan önemli açıklamalar.
Virüsün Türkiyedebiteceği tarih

Virüsün Türkiye'de
biteceği tarih

​Uzman isim 'Halk kurallara uyarsa' diyerek açıkladı.
69 ülke tıbbi malzeme istedi

69 ülke tıbbi malzeme istedi

İspanya maske istedi, 17 ülkeye tıbbi malzeme gönderdik...
Suriyeli doktorlar gönüllü hizmette

Suriyeli doktorlar gönüllü hizmette

​Korona kontrol noktalarında çalışmaya başladılar.
Maske alırken dikkat

Maske alırken dikkat

​Yoksa sakın almayın, sağlığınızdan olabilirsiniz.

Ev kiraları<br>ertelenebilir mi?

Ev kiraları
ertelenebilir mi?

Milyonlarca kişiyi umutlandıran gelişme...
Büyükşehir'le<br>hayat eve sığıyor

Büyükşehir'le
hayat eve sığıyor

Bursa BB Vefa Sosyal Destek Ekibi yardım ediyor.

Virüs türlerine karşı direnci koruyor.
Yerli kitler<br>daha üstün

Yerli kitler
daha üstün

ABD'ye satarken Çin'den neden kit ithal ettik?
KOBİ'lere<br>destek ve ek süre

KOBİ'lere
destek ve ek süre

Sanayi ve Teknoloji Bakanı virüse karşı müjdeyi verdi.
Üç üründe<br>vergi kalktı

Üç üründe
vergi kalktı

​Koronavirüsten kaynaklı yoğun talep olmuştu.
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

Koronavirüs nedeniyle işçi ücretsiz izne çıkarılabilir mi? İşçi ücretsiz izinde tazminatını alabilir mi?
Bankalar <br>faiz almasın!

Bankalar
faiz almasın!

Binlerce kişi sosyal medya üzerinden mesaj yolladı.
Zalim Yunan!

Zalim Yunan!

Çocuklar sıkılan gazın içinde kayboluyor.
3 banka<br>daha katıldı

3 banka
daha katıldı

İşte banka banka vatandaşa sunulan destekler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.