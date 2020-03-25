Türkiye'nin adımları Yunanistan'ı korkuttu

Türkiye Doğu Akdeniz'deki denklemi yeniden belirlediği, Libya ile gerçekleştirilen mutabakat sonrası Ege'de çalışmalara başladı. Türkiye 25 Mart'ta Ege denizinde koordinat çalışmalarına başladı.

Türkiye'nin Libya ile vardığı mutabakatı henüz kabullenemeyen Syriza partisi lideri ve eski Başbakan Aleksiz Çipras Facebook'tan yaptığı açıklamada Türkiye'nin Yunan kıta sahanlığını ihlal ettiğini savundu.

Çipras ayrıca Yunan Hükümeti'nin konuy Avrupa Konseyi'ne taşıyarak Türkiye'ye yaptırım uygulatılması gerektiğini söyledi.

Türkiye-Libya deniz sınırı anlaşması, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de yaptığı ikinci deniz sınırı anlaşması olmuştu.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanları sınırlandırması konusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) sonra ikinci anlaşmasını Libya ile imzalaması Doğu Akdeniz’de izlediği politikalar bakımından önemli bir kazanım olarak öne çıkıyor.