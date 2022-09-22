Dünya Türkiyenin arabuluculuğundaki esir takası Avrupa basınında geniş yer buldu
AVRUPA

Türkiye'nin arabuluculuğundaki esir takası Avrupa basınında geniş yer buldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yürüttüğü diplomasi trafiği sonucunda Rusya ve Ukrayna arasında 200 savaş esirinin mübadelesinin yapıldığını açıklamıştı. Türkiye'nin arabuluculuğunda gerçekleşen 200 esir takası, Avrupa basınında geniş yer aldı.

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Haber Merkezi AA
Türkiyenin arabuluculuğundaki esir takası Avrupa basınında geniş yer buldu
Türkiye'nin arabuluculuğunda gerçekleşen 200 esir takası, Avrupa basınında geniş yer aldı.

İngiliz The Independent, Rusya ile Ukrayna arasındaki esir takasını, "İngilizler, Rusya ile mahkum takasının ardından eve döndü" başlığıyla verdi.

Haberde, esir takasının, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi seferberlik ilan etmesi ve doğu Ukrayna'nın bazı bölgelerini ilhak etme planlarını açıklamasından bir gün sonra geldiği aktarıldı.

Esir takasını, "Ukrayna'da büyük mahkum takası memnuniyetle karşılandı" başlığıyla gören BBC, "Rusya ile Ukrayna, Azov Taburu üyeleri de dahil olmak üzere yaklaşık 300 kişiyi kapsayan beklenmedik bir mahkum takası yaptı." ifadeleriyle sundu.

The Guardian gazetesi, gelişmeyi "en büyük esir takası" olarak tanımladı. Haberde, "Takas, Türkiye'nin arabuluculuğu sonrasında geldi ve müzakereler sıkı bir gizlilik içinde yürütüldü." denildi.

Hollanda

Hollanda kamu yayın kuruluşu NOS’taki haberde, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın başından bu yana en büyük esir değişiminin Türkiye’nin arabuluculuğunda gerçekleştiği belirtildi.

Haberde, anlaşma kapsamında, Ukrayna’nın Azov taburundan 5 komutanın savaş bitene kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde Türkiye'de kalacağı bilgisine yer verildi.

Hollanda medyasındaki haberlerde, Azov taburundan komutan Sviatoslav Palamar’ın Ankara’da telefonla konuştuğu görüntüler de kullanıldı.

Belçika

Belçika'nın De Morgen gazetesi, Ukraynalı kamu yayıncısı Suspline'a dayandırdığı haberinde, Ukrayna'nın kuzeyindeki Chernihiv şehri yakınlarında gerçekleşen değişimin "Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki 'kişisel anlaşmaların' sonucu" olduğu belirtildi.

İsviçre

Blick gazetesi, İsviçre resmi haber ajansı SDA'yı kaynak gösterdiği haberinde, "Türkiye arabuluculuk etti: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, takasa Türkiye'nin aracılık ettiğini söyledi. Erdoğan, anlaşmayı Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeye yönelik 'önemli bir adım' olarak nitelendirdi." ifadelerini kullandı.

İspanya

İspanya'da La Vanguardia gazetesi, "Ukrayna ve Rusya, Türk ve Suudi arabuluculuğuyla en büyük tutuklu değişimini gerçekleştiriyor" derken, El Pais, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 50'den fazla Rus mahkumun da yararlandığı mübadelenin başarılı şekilde devam etmesi için tarafların yakınlaşmasına yardımcı oldu." ifadelerine yer verdi.

Dün, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile yürüttüğü diplomasi trafiği sonucu 200 savaş esirinin mübadele edildiği duyurulmuştu.

Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasında Türkiye’nin arabuluculuğunda gerçekleşen esir mübadelesinin savaşın sonlandırılması yolunda önemli bir adım olduğunu belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan aracılık etti: Rusya ve Ukrayna 200 savaş esirini takas etti
DÜNYA
Cumhurbaşkanı Erdoğan aracılık etti: Rusya ve Ukrayna 200 savaş esirini takas etti

Dünyanın konuştuğu görüntüler: Cumhurbaşkanı Erdoğan aracı oldu 215 savaş esiri takas edildi
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Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yürüttüğü diplomasi trafiği sonucu 215 esirin takası gerçekleşti.
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Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofis Başkanı Andriy Yermak sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı sırasında esir düşen 215 esirin takasının yapıldığını duyurarak, “Başkan Vladimir Zelenskiy net bir görev belirledi. Kahramanlarımızı eve geri getirmek. Sonuç, kahramanlarımız özgür\" dedi.
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Büyük bir mahkum takası olduğunu belirten Yermak, esir takasının birkaç aşamadan oluştuğunu ve farklı yerlerde gerçekleştiğini belirterek, “Rus esaretinden 215 kişiyi geri getirdik” dedi.
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Rus esaretinden kurtarılanlar arasında askerlerin, sınır muhafızların, polislerin, ulusal muhafızların, gümrük memurların ve sivillerin bulunduğunu aktaran Yermak, esirler arasında farklı rütbede askerlerin ve Azov Taburu’ndan askerlerin olduğunu ifade etti.
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Söz konusu esir takasının Devlet Başkanı Zelenskiy ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki kişisel anlaşmanın sonucu olduğuna vurgu yapan Yermak, “Ruslar bize canlarıyla şantaj yapmak istediler ama bunu kimseye yapmalarına izin vermeyeceğiz” dedi.
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Serbest bırakılanlar arasında Ukrayna için savaşan ve idam cezası ile karşı karşıya olan 10 yabancı uyruklu savaşçının da olduğunu aktaran Yermak, savaş esrilerinin geçtiğimiz nisan ayında özel bir operasyonla yakalanan Putin’in müttefiki Yaşam İçin Muhalefet Partisi’nin Başkanı Viktor Medvedchuk ile takas edildiğini açıkladı.
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Yermak ayrıca, 5 Azov Taburu komutanı için 55 Rus savaş esirinin takas edildiğini aktararak, \"Zor bir süreçti. 215 kişiyi serbest bıraktık. Bu, Silahlı Kuvvetlerin ön cephedeki çabalarının sonuçları da dahil olmak üzere, önemli bir sonuçtur ”dedi.
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Zelenskiy ise yaptığı açıklamada, “Muhafızlarımız evlerine gidiyor. Çünkü bizim için insanımızı geride bırakmamak sadece söz değil, bir kuraldır” dedi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’taki Türkevi’nde gazetecilere ABD ziyaretini değerlendirdiği söyleşide, Türkiye’nin arabuluculuğunda gerçekleşen esir mübadelesinin, savaşın sonlandırılması yolunda önemli bir adım olduğunu belirterek, Rusya ve Ukrayna arasında barışın tesisine yönelik çabalarının devam ettiğini söyledi.
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Esir mübadelesine imkan verdikleri için Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’e teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Bu süreçte gayret gösteren bütün arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum\" dedi.
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Suudi Arabistan arabuluculuğunda 10 yabancı uyruklu savaşçı serbest bırakılmıştı
Ukrayna saflarında Rusya’ya karşı savaşırken esir düşen 5’i İngiliz toplam 10 savaş esiri, Suudi Arabistan’ın arabuluculuğunda serbest bırakılmıştı.
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Serbest bırakılan esirler uçakla Suudi Arabistan’a gönderilmişti. Suudi Arabistan tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın arabuluculuğunun ardından 10 savaş esirini serbest bıraktığı aktarılarak, “İlgili Suudi makamları onları Rusya’dan alıp Krallığa transfer etti ve kendi ülkelerine güvenli bir şekilde geri dönmeleri için prosedürleri kolaylaştırıyor\" denilmişti.
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Serbest bırakılan grubun ABD, İngiliz, İsveç, Hırvat ve Fas vatandaşlarından oluştuğu ve aralarında Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde çıkarıldıkları mahkemece idama mahkum edilen İngiltere vatandaşları Sean Pinner ve Aiden Aslin ile Fas vatandaşı Saadun Brahim de bulunuyor.
Dünyanın konuştuğu görüntüler: Cumhurbaşkanı Erdoğan aracı oldu 215 savaş esiri takas edildi
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofis Başkanı Andriy Yermak, Rusya-Ukrayna Savaşı sırasında esir düşen 215 esirin takasının yapıldığını duyurarak, “Bu, Devlet Başkanı Zelenskiy ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki kişisel anlaşmaların sonucudur" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, esir takasını savaşın sonlandırılması yolunda önemli bir adım olarak nitelendirdi.
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