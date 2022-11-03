Türkiye'nin başarısı dünya basınında: Tahıl anlaşması geniş yankı uyandırdı

Rusya, hafta sonu Türkiye'nin öncülüğünde İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasını, Kırım Yarımadası'nın en büyük şehri Sivastopol'daki donanma gemilerinin Ukrayna tarafından saldırıya uğradığı gerekçesiyle rafa kaldırdı. ABD ve Avrupalı ülkeler Vladimir Putin'den anlaşmaya geri dönmesini isterken, aynı çağrı Birleşmiş Milletler'den de (BM) geldi.

KRİZİ YİNE TÜRKİYE AŞTI

Gözlerin çevrildiği Türkiye ise krizin çözülmesinde yeniden başrol oynadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, meclisteki parti grup toplantısında şu ifadeleri kullandı:

"Yeni bir müjde de şu Sayın Putin ile yaptığımız görüşme üzerine Sayın Şoygu, Sayın Akar'ı arayarak bugün saat 12'den itibaren tahıl sevkiyatının devam edeceğini açıkladı. Öncelikle Afrika'nın fakir ülkelerine bu koridoru işletecek, Cibuti, Sudan'ı ele almayı tavsiye etti bunu da yapacağız."

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GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Tahıl sevkiyatı eskiden olduğu gibi devam edecek

'RUSYA'DAN 'U' DÖNÜŞÜ'

İngiliz BBC bu gelişmeyi 'Rus U dönüşü' başlığı ile duyurdu.

Haberde 'Rusya, Karadeniz üzerinden tahıl ihracatına desteğini askıya almasından günler sonra, anlaşmaya katılımını yeniden başlatmak için Türkiye ile anlaştı' denildi.

Al Jazeera haberinde ilk anlaşmanın da Türkiye'nin çabaları ile yapıldığına vurgu yaptı.

ZELENSKİ'DEN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Ukrayna basını ise Devlet Başkanı Zelenski'nin tahıl anlaşmasının devam etmesi için oynadığı aktif rol için Erdoğan'a teşekkür ettiğini yazdı.

Alman DW haberi 'Rusya tahıl anlaşmasına geri döndü' başlığı ile okurlarına duyurdu.

OYNAT 00:53 Cüneyt Özdemir Erdoğan'ın tahıl anlaşması müjdesini böyle duyurdu: Adam ikna etti beyler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda tahıl sevkiyatı anlaşmasının eskiden olduğu gibi devam edeceğinin müjdesini verdi. Erdoğan'ın açıklamaları dış basında büyük yankı uyandırırken gazeteci Cüneyt Özdemir de tarihi gelişmeye ilişkin paylaşımda bulundu. 'Erdoğan bir gol daha attı' ifadesini kullanan Özdemir, 'Adam ikna etti beyler. Manşeti değiştirebiliriz. Adam Rusya'yı ikna etti. Putin'i ikna etti yani. Kolay bir iş değil tahıl anlaşmasına geri dönmek' dedi.

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Haberde bu gelişmenin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından AK Parti'nin meclis grup toplantısında açıkladığı bilgisinin altı çizildi.

'TÜRKİYE'NİN ARTAN ETKİSİ'

İngiliz Guardian gazetesi Rusya'nın geri adım attığına vurgu yaptı ve şu yorumda bulundu;

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'Rus lider geri adım attı ve bu hareket aynı zamanda Türkiye'nin artan etkisini de gösteriyor'

'ERDOĞAN PUTİN'İ NASIL İKNA ETTİ'

Yunan Ethnos gazetesi de, konuya büyük dikkat çekti. Gazete, "Recep Tayyip Erdoğan: Putin'i tahıl koridorunu açmaya nasıl ikna etti?" başlıklı analizinde Türkiye'nin etkin bir çözüm süreci yürüttüğüne değindi.

ANLAŞMA SONRASI FİYATLAR DÜŞTÜ





Alman Focus dergisinin internet edisyonu ise ise haberinde 'Rusya yeniden tahıl anlaşmasına katılıyor. Görünen o ki, yine bir adamın arabuluculuk çabalarının rolü büyük: Recep Tayyip Erdoğan' ifadelerine yer verdi

France 24 bu gelişmeyi 'Rusya, Erdoğan'ın arabuluculuğunun ardından tahıl anlaşmasına yeniden katıldı' başlığı ile okurlarına duyurdu.

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ABD merkezli Bloomberg anlaşmanın ardından tahıl fiyatlarında düşüş yaşandığını yazdı.



29 EKİM'DE ASKIYA ALINMIŞTI

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından geçtiğimiz pazartesi günü yapılan açıklamada, anlaşma doğrultusunda Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden dünyaya sevk edilmesi için Karadeniz'de oluşturulan güvenlik koridorunda gemi trafiğinin durdurulduğu bildirilmişti.

Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik saldırılar gerçekleştirdiğinin altı çizilen açıklamada şu ifadelere yer verilmişti;

'Ukrayna'nın 29 Ekim'de Sivastopol kentinde savaş gemilerine ve sivil gemilere yönelik gerçekleştirdiği terör eyleminin etrafındaki durum netleşene kadar Karadeniz Girişimi tarafından tanımlanan güvenlik koridoru boyunca Trafik askıya alındı. Karadeniz Girişimi kapsamındaki anlaşmanın ana katılımcısı olarak Rusya bu anlaşmadan çıkmıyor, uygulanmasını askıya alıyor.