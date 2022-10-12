Dünya Türkiyenin diplomasi çabası sonuç veriyor Rusya-Ukrayna arasında 32 askerin daha takası yapıldı
AVRUPA

Türkiye'nin diplomasi çabası sonuç veriyor: Rusya-Ukrayna arasında 32 askerin daha takası yapıldı

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya ile esir değişimi kapsamında 32 Ukraynalı askerin ülkeye getirildiğini açıkladı. Rusya ve Ukrayna arasında yapılan yeni esir takasında 32 Ukraynalı askerin yanı sıra Ukrayna ordusunda gönüllü olarak görev yaparken öldürülen İsrailli Dmytro Fialka'nın cesedi de geri alındı.

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Haber Merkezi AA
Türkiyenin diplomasi çabası sonuç veriyor: Rusya-Ukrayna arasında 32 askerin daha takası yapıldı
32 Ukraynalı asker ülkesine döndü.

Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’ya yönelik başlattığı saldırıları devam ederken, iki ülkeden de çok sayıda askerin esir düşmesiyle yeni asker takaslarının yapıldığı haberleri geldi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rusya ile yapılan esir takası neticesinde 32 askerin Ukrayna'ya iade edildiği bilgisi verilerek, "Bizimkiler evde. Bir esir değişimi daha gerçekleşti" ifadelere yer verildi.

32 Ukraynalı asker geri alındı

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak yaptığı açıklamada, Rusya ile yapılan esir takası ile 32 Ukraynalı asker ile Ukrayna ordusuna gönüllü olarak hizmet ederken cephede ölen İsrailli Dmytro Fialka'nın cesedinin geri alındığını belirtti.

Yermak, "Bugün yeni bir esir takası yapıldı. 32 savaşçımızı ve İsrailli Dmytro Fialka'nın cesedini geri almayı başardık. Geri alınanlar arasında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri subayları, çavuşları ve askerleri var. Hepsi şiddetli çatışmaların yaşandığı yerlerdeydi. Bu kişilerin tümü kayıp olarak değerlendiriliyordu." dedi.

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"Cephede ölen Dmytro Fialka gönüllü olarak cephedeydi"

Özellikle Fialka'nın durumuna da değinen Yermak, "Özellikle ölen İsrailli Dmytro Fialka, son iki yıldır Ukrayna'da yaşıyor ve Dinamo Lviv futbol kulübünde çocukların futbol antrenörlüğünü yapıyordu. Ukrayna için savaştı. Gönüllü olarak cepheye gitti" ifadelerini kullanarak, Fialka'nın, Ukrayna'da evlendiğini ve burada çocukları olduğunu belirtti.

  • Aynı zamanda esir takası çerçevesinde savaşta hayatını kaybedenlerden 62 kişinin cesedinin Rusya tarafından Ukrayna'ya iade edildiği de belirtildi.

Ukrayna: Esir takası sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sürekli iletişim halinde olmamız çok önemliydi
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Ukrayna: Esir takası sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sürekli iletişim halinde olmamız çok önemliydi

Dünyanın konuştuğu görüntüler: Cumhurbaşkanı Erdoğan aracı oldu 215 savaş esiri takas edildi
FOTOĞRAF 13
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Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yürüttüğü diplomasi trafiği sonucu 215 esirin takası gerçekleşti.
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Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofis Başkanı Andriy Yermak sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı sırasında esir düşen 215 esirin takasının yapıldığını duyurarak, “Başkan Vladimir Zelenskiy net bir görev belirledi. Kahramanlarımızı eve geri getirmek. Sonuç, kahramanlarımız özgür\" dedi.
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Büyük bir mahkum takası olduğunu belirten Yermak, esir takasının birkaç aşamadan oluştuğunu ve farklı yerlerde gerçekleştiğini belirterek, “Rus esaretinden 215 kişiyi geri getirdik” dedi.
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Rus esaretinden kurtarılanlar arasında askerlerin, sınır muhafızların, polislerin, ulusal muhafızların, gümrük memurların ve sivillerin bulunduğunu aktaran Yermak, esirler arasında farklı rütbede askerlerin ve Azov Taburu’ndan askerlerin olduğunu ifade etti.
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Söz konusu esir takasının Devlet Başkanı Zelenskiy ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki kişisel anlaşmanın sonucu olduğuna vurgu yapan Yermak, “Ruslar bize canlarıyla şantaj yapmak istediler ama bunu kimseye yapmalarına izin vermeyeceğiz” dedi.
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Serbest bırakılanlar arasında Ukrayna için savaşan ve idam cezası ile karşı karşıya olan 10 yabancı uyruklu savaşçının da olduğunu aktaran Yermak, savaş esrilerinin geçtiğimiz nisan ayında özel bir operasyonla yakalanan Putin’in müttefiki Yaşam İçin Muhalefet Partisi’nin Başkanı Viktor Medvedchuk ile takas edildiğini açıkladı.
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Yermak ayrıca, 5 Azov Taburu komutanı için 55 Rus savaş esirinin takas edildiğini aktararak, \"Zor bir süreçti. 215 kişiyi serbest bıraktık. Bu, Silahlı Kuvvetlerin ön cephedeki çabalarının sonuçları da dahil olmak üzere, önemli bir sonuçtur ”dedi.
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Zelenskiy ise yaptığı açıklamada, “Muhafızlarımız evlerine gidiyor. Çünkü bizim için insanımızı geride bırakmamak sadece söz değil, bir kuraldır” dedi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’taki Türkevi’nde gazetecilere ABD ziyaretini değerlendirdiği söyleşide, Türkiye’nin arabuluculuğunda gerçekleşen esir mübadelesinin, savaşın sonlandırılması yolunda önemli bir adım olduğunu belirterek, Rusya ve Ukrayna arasında barışın tesisine yönelik çabalarının devam ettiğini söyledi.
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Esir mübadelesine imkan verdikleri için Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’e teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Bu süreçte gayret gösteren bütün arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum\" dedi.
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Suudi Arabistan arabuluculuğunda 10 yabancı uyruklu savaşçı serbest bırakılmıştı
Ukrayna saflarında Rusya’ya karşı savaşırken esir düşen 5’i İngiliz toplam 10 savaş esiri, Suudi Arabistan’ın arabuluculuğunda serbest bırakılmıştı.
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Serbest bırakılan esirler uçakla Suudi Arabistan’a gönderilmişti. Suudi Arabistan tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın arabuluculuğunun ardından 10 savaş esirini serbest bıraktığı aktarılarak, “İlgili Suudi makamları onları Rusya’dan alıp Krallığa transfer etti ve kendi ülkelerine güvenli bir şekilde geri dönmeleri için prosedürleri kolaylaştırıyor\" denilmişti.
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Serbest bırakılan grubun ABD, İngiliz, İsveç, Hırvat ve Fas vatandaşlarından oluştuğu ve aralarında Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde çıkarıldıkları mahkemece idama mahkum edilen İngiltere vatandaşları Sean Pinner ve Aiden Aslin ile Fas vatandaşı Saadun Brahim de bulunuyor.
Dünyanın konuştuğu görüntüler: Cumhurbaşkanı Erdoğan aracı oldu 215 savaş esiri takas edildi
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofis Başkanı Andriy Yermak, Rusya-Ukrayna Savaşı sırasında esir düşen 215 esirin takasının yapıldığını duyurarak, “Bu, Devlet Başkanı Zelenskiy ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki kişisel anlaşmaların sonucudur" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, esir takasını savaşın sonlandırılması yolunda önemli bir adım olarak nitelendirdi.


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