Türkiye'nin hava gücü Demir Kubbe'yi çökertti: Komşu resmen duyurdu

Türkiye'nin tüm dünyada parmakla gösterilen İHA ve SİHA gücü var olan hava savunma sistemlerini etkisizleştirdi. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Yunan hava savunma sisteminin, Yunanistan ile Türkiye arasındaki operasyon sahasına uyum sağlayacak şekilde modernize edileceğini duyurdu. Dendias'ın yeni sistemin İsrail'in Demir Kubbe sisteminden farklı olarak İHA ve SİHA'lara karşı geliştirileceğini vurgulaması dikkat çekti.
Dendias verdiği röportajda yeni sistemin insansız hava araçları (İHA) ve taktik balistik füzeler gibi düşük radar izine sahip tehditlere karşı geliştirileceğini belirtti.
"İHA’lar radar sistemlerini yanıltabiliyor"
Sistemin İsrail’in "Demir Kubbe" teknolojisinden farklı bir yapıya sahip olacağını da vurgulayan Dendias "Demir Kubbe, füze saldırılarına karşı geliştirilmişti. Ancak bizim sistemimiz, daha geniş ölçekte İHA’lara karşı da etkili olacak şekilde tasarlanıyor." dedi.
Tüm Yunanistan'ı kapsayan savunma ağı
Dendias, yeni sistemle Yunanistan’ın savunma anlayışında büyük bir dönüşüm yaşanacağını belirtti. Şu ana kadar sadece belirli bölgeleri koruyan sistemlerin kullanıldığını söyleyen Dendias, “Amacımız, tüm ülkeyi kapsayacak bir savunma şemsiyesi oluşturmak. Böylece Hava Kuvvetlerimiz, özellikle 4,5 ve 5. nesil uçaklarımızla daha karmaşık operasyonlara odaklanabilecek.” ifadelerini kullandı.
Dendias, “Gelişmiş radar sistemleri ve yapay zeka entegrasyonu, alçak irtifada hareket eden İHA’ları tespit etmemizi sağlayacak. Hava Kuvvetlerimiz ise bu sistem sayesinde daha karmaşık görevleri yerine getirebilecek.” dedi.
"Demir Kubbe'den farklı bir sistem"
Dendias, İsrail’in “Demir Kubbe” hava savunma sistemi ile Yunan sisteminin farklı olduğunu vurguladı. İsrail’in sisteminin öncelikli olarak füze saldırılarını hedef aldığını ifade eden Dendias, Yunanistan’ın karşı karşıya olduğu tehditlerin daha geniş bir yelpazeyi kapsadığını söyledi:
Türkiye'nin artan SIHA ve füze gücü
Yunanistan’ın savunma stratejisinde İHA ve balistik füze tehditlerini önceliklendirmesi, Türkiye’nin bu alanlardaki artan kapasitesine bir yanıt olarak değerlendirilebilir.
Türkiye’nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği SİHA’lar ve balistik füze sistemlerinde elde ettiği ilerlemeler, bölgesel dengelerde etkili bir güç olarak öne çıkıyor.
Yunanistan’ın hava savunma modernizasyonundaki bu adımları, Türkiye’nin artan kapasitesine yanıt olarak değerlendiriliyor.