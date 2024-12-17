Türkiye'nin hava gücü Demir Kubbe'yi çökertti: Komşu resmen duyurdu

"Yunan hava savunma sistemi, İsrail’in ‘Demir Kubbe’sinin bir kopyası değil. Çünkü bizim tehdit alanımız farklı. Sistemimiz, özellikle İHA’lara karşı etkili olacak şekilde tasarlanıyor. Küçük, ancak tehlikeli İHA’lar düşük hızlarda ve alçak irtifada hareket ediyor. Eğer radar ve yapay zeka sistemleri bu tür hedefleri tespit edecek şekilde yapılandırılmadıysa, bu araçlar ya kuş gibi algılanabilir ya da tamamen fark edilmeyebilir."