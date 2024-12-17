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Yunanistan resmen duyurdu: Türkiye ‘Demir Kubbe’mizi çökertti

Yunanistan resmen duyurdu: Türkiye ‘Demir Kubbe’mizi çökertti

Lokman Özdemir
10:3917/12/2024, Salı
G: 17/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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Yunan Dışişleri Bakanı Dendias geliştirecekleri yeni hava savunma sisteminin Demir Kubbe'den farklı olarak İHA'ları engellemeye yönelik olacağını açıkladı.
Yunan Dışişleri Bakanı Dendias geliştirecekleri yeni hava savunma sisteminin Demir Kubbe'den farklı olarak İHA'ları engellemeye yönelik olacağını açıkladı.

Türkiye'nin tüm dünyada parmakla gösterilen İHA ve SİHA gücü var olan hava savunma sistemlerini etkisizleştirdi. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Yunan hava savunma sisteminin, Yunanistan ile Türkiye arasındaki operasyon sahasına uyum sağlayacak şekilde modernize edileceğini duyurdu. Dendias'ın yeni sistemin İsrail'in Demir Kubbe sisteminden farklı olarak İHA ve SİHA'lara karşı geliştirileceğini vurgulaması dikkat çekti.

Yunanistan Savunma Bakanı
Nikos Dendias
, Yunan hava savunma sisteminin, Türkiye ile ortak operasyon sahasına uygun olarak modernize edileceğini açıkladı.

Dendias verdiği röportajda yeni sistemin insansız hava araçları (İHA) ve taktik balistik füzeler gibi düşük radar izine sahip tehditlere karşı geliştirileceğini belirtti.



"İHA’lar radar sistemlerini yanıltabiliyor"


Dendias, modernizasyon programının önceliklerinden bahsederek,
"Hava savunma sistemimiz, aynı anda birden fazla tehdidi tespit edip etkisiz hale getirecek şekilde tasarlanıyor. İHA’lar, alçak irtifada ve düşük hızlarda hareket ederek radar sistemlerini yanıltabiliyor. Radar ve yapay zeka yazılımımız bu tür hedefleri kuş gibi algılamayacak ya da gözden kaçırmayacak şekilde yapılandırılıyor."
ifadelerini kullandı.

Sistemin İsrail’in "Demir Kubbe" teknolojisinden farklı bir yapıya sahip olacağını da vurgulayan Dendias "Demir Kubbe, füze saldırılarına karşı geliştirilmişti. Ancak bizim sistemimiz, daha geniş ölçekte İHA’lara karşı da etkili olacak şekilde tasarlanıyor." dedi.



Tüm Yunanistan'ı kapsayan savunma ağı


Dendias, yeni sistemle Yunanistan’ın savunma anlayışında büyük bir dönüşüm yaşanacağını belirtti. Şu ana kadar sadece belirli bölgeleri koruyan sistemlerin kullanıldığını söyleyen Dendias, “Amacımız, tüm ülkeyi kapsayacak bir savunma şemsiyesi oluşturmak. Böylece Hava Kuvvetlerimiz, özellikle 4,5 ve 5. nesil uçaklarımızla daha karmaşık operasyonlara odaklanabilecek.” ifadelerini kullandı.


Yeni sistemin kapsamlı bir savunma ağıyla tüm tehditleri etkisiz hale getireceğini dile getiren Dendias, füze ve İHA tehditlerinin sistemler arası iş birliğiyle bertaraf edileceğini söyledi.

Dendias, “Gelişmiş radar sistemleri ve yapay zeka entegrasyonu, alçak irtifada hareket eden İHA’ları tespit etmemizi sağlayacak. Hava Kuvvetlerimiz ise bu sistem sayesinde daha karmaşık görevleri yerine getirebilecek.” dedi.


"Demir Kubbe'den farklı bir sistem"


Dendias, İsrail’in “Demir Kubbe” hava savunma sistemi ile Yunan sisteminin farklı olduğunu vurguladı. İsrail’in sisteminin öncelikli olarak füze saldırılarını hedef aldığını ifade eden Dendias, Yunanistan’ın karşı karşıya olduğu tehditlerin daha geniş bir yelpazeyi kapsadığını söyledi:


"Yunan hava savunma sistemi, İsrail’in ‘Demir Kubbe’sinin bir kopyası değil. Çünkü bizim tehdit alanımız farklı. Sistemimiz, özellikle İHA’lara karşı etkili olacak şekilde tasarlanıyor. Küçük, ancak tehlikeli İHA’lar düşük hızlarda ve alçak irtifada hareket ediyor. Eğer radar ve yapay zeka sistemleri bu tür hedefleri tespit edecek şekilde yapılandırılmadıysa, bu araçlar ya kuş gibi algılanabilir ya da tamamen fark edilmeyebilir."

Türkiye'nin artan SIHA ve füze gücü


Yunanistan’ın savunma stratejisinde İHA ve balistik füze tehditlerini önceliklendirmesi, Türkiye’nin bu alanlardaki artan kapasitesine bir yanıt olarak değerlendirilebilir.


Türkiye’nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği SİHA’lar ve balistik füze sistemlerinde elde ettiği ilerlemeler, bölgesel dengelerde etkili bir güç olarak öne çıkıyor.


Yunanistan’ın hava savunma modernizasyonundaki bu adımları, Türkiye’nin artan kapasitesine yanıt olarak değerlendiriliyor.


#Yunanistan
#İsrail
#Demir Kubbe

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