Türkiye'nin ilk SİDA'sı ULAQ ABD basınında

Türkiye’nin savunma sanayi alanındaki atılımlarıyla uluslararası medyada yer almaya devam ediyor. Ürettiği silahlı insansız hava araçları (SİHA) ile gündemden düşmeyen Türkiye, bu kez de silahlı insansız deniz aracı "ULAQ" ile adından söz ettirdi.

Amerikan savunma dergisi Defense Post, Türkiye’nin ilk yerli ve milli silahlı insansız deniz aracını mercek altına aldı.

OYNAT 00:12 Milli Savunma Bakanlığı Silahlı İnsansız Deniz Aracı'nın ilk atışını başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu Milli Savunma Bakanlığı, Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA)'nın ilk atışını başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda 'Denizkurdu-2021 Tatbikatı'nda millî imkânlarla geliştirilen Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) ilk atışını başarıyla gerçekleştirerek hedefi tam isabetle vurdu' ifadeleri kullanıldı.

















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"Türkiye İlk İnsansız Deniz Aracı Canlı-Ateş Denemesini Tamamladı" başlığıyla servis edilen yazıda, METEKSAN Savunma ile ARES Tersanesi iş birliğiyle yapılan deniz aracının geçtiğimiz ay Antalya açıklarındaki testlerde iki lazer güdümlü füzeyi "başarıyla ateşlediği" belirtildi.

Silahlı insansız deniz aracının 400 kilometre seyir menziline ve saatte 65 kilometre hızda seyahat edebilme özelliklerine sahip olduğu hatırlatılarak gece görüşü ve şifreli iletişim altyapısı bulunduğuna dikkat çekildi.

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Teknik özelliklere yer verilen yazıda ULAQ’ın üreticilerinin "istihbarat, gözetleme, keşif, yüzey savaşı, asimetrik savaş, eskort misyonları ve stratejik altyapı koruması" gibi görevleri yerine getirebileceği ifadelerine yer verildi.

Ayrıca deniz aracının 4 Cirit ve 2 L-UMTAS füze sistemlerine sahip olduğu belirtildi.

GÜNDEM SİDA ilk atışını başarıyla gerçekleştirerek hedefi tam isabetle vurdu