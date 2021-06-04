Dünya Türkiyenin ilk SİDAsı ULAQ ABD basınında
AMERİKA TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye'nin ilk SİDA'sı ULAQ ABD basınında

Türkiye’nin savunma sanayi alanındaki atılımlarıyla uluslararası medyada yer almaya devam ediyor. Amerikan savunma dergisi Defense Post, yazısında Türkiye'nin ilk muharip insansız deniz aracı olma özelliğine sahip olan ULAQ’a yer verdi.

Haber Merkezi İHA
Türkiyenin ilk muharip insansız deniz aracı ULAQ ​ABD basınında​
ULAQ SİDA'dan ateşlenen güdümlü mermi geçtiğimiz günlerde hedefi başarıyla vurmuştu.

Türkiye’nin savunma sanayi alanındaki atılımlarıyla uluslararası medyada yer almaya devam ediyor. Ürettiği silahlı insansız hava araçları (SİHA) ile gündemden düşmeyen Türkiye, bu kez de silahlı insansız deniz aracı "ULAQ" ile adından söz ettirdi.

Amerikan savunma dergisi Defense Post, Türkiye’nin ilk yerli ve milli silahlı insansız deniz aracını mercek altına aldı.

Milli Savunma Bakanlığı Silahlı İnsansız Deniz Aracı'nın ilk atışını başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu
OYNAT 00:12
Milli Savunma Bakanlığı Silahlı İnsansız Deniz Aracı'nın ilk atışını başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu
Milli Savunma Bakanlığı, Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA)'nın ilk atışını başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda 'Denizkurdu-2021 Tatbikatı'nda millî imkânlarla geliştirilen Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) ilk atışını başarıyla gerçekleştirerek hedefi tam isabetle vurdu' ifadeleri kullanıldı.








"Türkiye İlk İnsansız Deniz Aracı Canlı-Ateş Denemesini Tamamladı" başlığıyla servis edilen yazıda, METEKSAN Savunma ile ARES Tersanesi iş birliğiyle yapılan deniz aracının geçtiğimiz ay Antalya açıklarındaki testlerde iki lazer güdümlü füzeyi "başarıyla ateşlediği" belirtildi.


Silahlı insansız deniz aracının 400 kilometre seyir menziline ve saatte 65 kilometre hızda seyahat edebilme özelliklerine sahip olduğu hatırlatılarak gece görüşü ve şifreli iletişim altyapısı bulunduğuna dikkat çekildi.

Teknik özelliklere yer verilen yazıda ULAQ’ın üreticilerinin "istihbarat, gözetleme, keşif, yüzey savaşı, asimetrik savaş, eskort misyonları ve stratejik altyapı koruması" gibi görevleri yerine getirebileceği ifadelerine yer verildi.

Ayrıca deniz aracının 4 Cirit ve 2 L-UMTAS füze sistemlerine sahip olduğu belirtildi.

SİDA ilk atışını başarıyla gerçekleştirerek hedefi tam isabetle vurdu
GÜNDEM
SİDA ilk atışını başarıyla gerçekleştirerek hedefi tam isabetle vurdu

SİHA'lara bu kez de İsviçre'den övgü: Herkes Türk mucizesi silahları istiyor
DÜNYA
SİHA'lara bu kez de İsviçre'den övgü: Herkes Türk mucizesi silahları istiyor
Abone Ol Google News
Canını zor kurtardı

Canını zor kurtardı

​Sevmek istediği köpek üstüne atladı: 50 dikiş atıldı
Üç bölgeye uyarı

Üç bölgeye uyarı

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Zonguldak'ta Uzun Mehmet Cami'sinin açılışı gerçekleştiriliyor.

​Sağlık Bakanı Koca duyurdu

Dev koruya komşu sağlıklı evler Nişantaşı'nda

Dev koruya komşu sağlıklı evler Nişantaşı'nda

​Lüksün merkezi Nişantaşı'nda

FETÖ'nün şike kumpası davasında karar açıklandı.

​Türk İHA'ları Libya'da bir ilki gerçekleştirdi

Bilim-2 gemisinden ilk sonuç.

Efsaneye veda

Efsaneye veda

​Yapımcı Hasan Saltık son yolculuğuna uğurlandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.