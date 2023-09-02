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Dünya

Türkiye'nin katkılarıyla hazırlanan paket Putin'e iletilecek: Tahıl Koridoru için 3 güvence

Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazartesi günü Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek. Görüşmenin ana gündem maddesinin Tahıl Koridoru Anlaşması'nın yeniden uygulanması olacağı ifade ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya lideri Putin'e tahıl koridoru için öneri paketi iletmesi bekleniyor. Türkiye'nin katkılarıyla hazırlanan pakete BM de onay verdi.

11:06 . 2/09/2023 Cumartesi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazartesi günü Soçi'de Rus lider Putin'le tahıl koridorunu görüşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazartesi günü Soçi'de Rus lider Putin'le tahıl koridorunu görüşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazartesi günü Soçi'de görüşeceği Rusya lideri Putin'e tahıl koridoru için öneri paketi iletecek. Türkiye'nin katkılarıyla hazırlanan pakete Birleşmiş Milletler de onay verdi. Akşam Gazetesi'nin haberine göre; Türkiye'nin desteğiyle BM'nin tahıl koridoru için hazırladığı paketin içeriği netleşti. Rus gemilerinin sigorta sorunu çözülecek, Rus bankaları SWIFT'e bağlanacak. Rus tahılı engelle karşılaşmayacak.

Pazartesi günü Soçi'ye gidecek

Erdoğan, pazartesi günü Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek. Görüşmenin ana gündem maddesi Tahıl Koridoru Anlaşması'nın yeniden uygulanması olacak. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre; Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın tahıl koridorundan çekilmesi sonrası önemli adımlar attı.

Rusya'nın talepleri

Bakanlık çözümü sağlamak için önemli bir trafik yürüttü. Bu kapsamda Rusya'nın taleplerini de kapsayan 5-6 maddelik bir paket hazırladı. Bu pakete BM de onay verdi. Bakan Hakan Fidan, Rus mevkidaşı ile yaptığı görüşmelerde bu paketi de görüştü. Rusya'nın Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çıkmasına neden olan öncelikli 3 maddeye güvence verildi. Bunlar özetle şunlar:

* Rus gemilerine yönelik sigorta konusu çözüme kavuşturulacak.

* Rus bankaları ve finans kurumları uluslararası ödeme sistemi SWIFT'e bağlanacak.

* Rus tahıl ürünleri uluslararası pazarlara sevkiyatta engellerle karşılaşmayacak.







#Rusya
#Tahıl Koridoru
#Recep Tayyip Erdoğan
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