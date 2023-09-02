Türkiye'nin katkılarıyla hazırlanan paket Putin'e iletilecek: Tahıl Koridoru için 3 güvence

Bakanlık çözümü sağlamak için önemli bir trafik yürüttü. Bu kapsamda Rusya'nın taleplerini de kapsayan 5-6 maddelik bir paket hazırladı. Bu pakete BM de onay verdi. Bakan Hakan Fidan, Rus mevkidaşı ile yaptığı görüşmelerde bu paketi de görüştü. Rusya'nın Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çıkmasına neden olan öncelikli 3 maddeye güvence verildi. Bunlar özetle şunlar: