Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nden Buça'da sivillerin öldürülmesine ilişkin açıklama:

Dünya

Rusya 'dostça olmayan' eylemlere karşı AB ülkelerine vize tedbirleri kararı aldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin "dostça olmayan" eylemlerine karşı, vizeyle ilgili tedbirlerin alınması konusunda karar imzaladı. Ayrıca, Putin, imzaladığı kararnamede, Rusya Dışişleri Bakanlığına, "düşmanca eylemlerde bulunan" yabancı uyruklu ve vatandaşlığı olmayan şahısların ülkeye girişlerini sınırlandırması talimatını verdi.