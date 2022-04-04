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Dünya Türkiyenin Kiev Büyükelçiliğinden Buçada sivillerin öldürülmesine ilişkin açıklama
AVRUPA

Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nden Buça'da sivillerin öldürülmesine ilişkin açıklama:

Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği, Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça ve İrpin dahil çeşitli bölgelerden basına yansıyan görüntülerin "dehşet verici" ve masum sivillerin hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

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Haber Merkezi AA
Türkiyenin Kiev Büyükelçiliğinden Buçada sivillerin öldürülmesine ilişkin açıklama:
Arşiv

Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliğinin Twitter'dan paylaştığı açıklamada, "Kiev yakınlarındaki Buça ve İrpin dahil çeşitli bölgelerden basına yansıyan katliam görüntüleri dehşet vericidir." ifadesi yer aldı.

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Türkiye'nin dost Ukrayna halkının acısını yürekten paylaştığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "Masum sivillerin hedef alınması asla kabul edilemez. Konunun bağımsız bir soruşturmaya tabi tutularak sorumluların tespit edilmesi temel beklentimizdir. Türkiye, savaşın başladığı ilk günden beri olduğu gibi, insanlık adına utanç verici bu tür sahnelerin son bulması ve bir an önce barışın sağlanması için çalışmaya devam edecektir."

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