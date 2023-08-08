Türkiye'nin mesajı Yunanistan'da böyle yakılandı: Ankara'nın 3 kırmızı çizgisini açıkladılar

14’üncüsü düzenlenen Büyükelçiler Konferansı, ‘Türkiye Yüzyılı’nda Dış Politikamız” teması ile resmi olarak dün Beştepe’de başladı.





Dışişleri Bakanlığı Merkez teşkilatında görevli büyükelçilerin yanı sıra Türkiye’nin yurtdışındaki misyonlarında görevli büyükelçilerin katıldığı konferansta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan önemli mesajlar verdi.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Kabine Toplantısı sonrasında 'Cumhuriyetimizin 100. yılında Türk demokrasisini darbe anayasasından kurtararak, sivil bir anayasa ile buluşturmak istiyoruz. Bununla ilgili hamlemizi önümüzdeki günlerde yapacağız' dedi.

Fidan ve Erdoğan'ın açıklamaları komşu Yunan basınında geniş yer buldu





Haberi manşetine taşıyan komşu basını Türkiye'nin geri adım atmayacağı 3 kırmızı çizgisini yazdı.





'Ege, Akdeniz ve Kıbrıs'ta Ankara için geri adım yok' başlığı ile okurlarının karşısına çıkan Ethnos, Fidan'ın Atina ile olumlu bir atmosferden söz ettiğini vurguladı.





2023'ün en önemli toplantısı olarak görülen NATO zirvesi kapsamında dünya liderleri ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Vilnius’ta Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile bir araya gelmesi ikili ilişkilerde yeni bir dönemin kapısını açtı.

Ethnos 'Erdoğan kabineden sonra: Türkiye, Kıbrıs'taki soydaşlarını zorbalara terk etmediğinde tarih yazdı' başlıklı haberinde ise Erdoğan'ın açıklamasında Kıbrıs'a da değindiği belirtildi.

CNN Yunanistan Fidan'ın 'Ege ve Doğu Akdeniz'deki çıkarlarımızı korumaya devam edeceğiz. Yunanistan ile olumlu atmosferi korumaya çalışacağız. Ege'de de aynı dürüstlüğü Yunanistan'dan bekliyoruz' sözlerini öne çıkardı.





Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalara geni yer ayıran Kathimerini 'Erdoğan: Türk Anayasası'ndaki yeni değişiklikleri açıkladı' başlığını attı.





Haberde '1980 askeri darbesinden sonra hazırlanan mevcut Türkiye Anayasası, bugüne kadar çeşitli revizyonlardan/değişikliklerden geçti' ifadesine yer verildi.





In.gr ise Ankara'dan gelen açıklamalar sonrası şu yorumda bulundu;





'Türk diplomasisi Atina ile müzakere istediğini gösteriyor, ancak Kıbrıs konusunda farklı bir pozisyon sürdürüyor ve bu da bir çıkmaza işaret ediyor.'



