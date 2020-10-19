Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Türkiye Sinopta test etti Yunanistan korktu 7 yıl sonra ikinci atışı yapacaklar
AVRUPA

Türkiye’nin S-400 testi Yunanistan’ı korkuttu

Türkiye Sinop'ta test etti Yunanistan korktu: 7 yıl sonra ikinci atışı yapacaklar

Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemini geçtiğimiz günlerde Sinop Atış Alanı’nda test etmesinin Yunanistan'ı korkuttu. Yunan basını, Yunanistan’ın S-300 hava savunma sistemi ile 7 yıl aradan sonra ikinci deneme atışını yapmaya hazırlandığını yazdı.

Haber Merkezi DHA
Türkiye S-400 savunma sistemlerini test etmeye başladı.
Türkiye S-400 savunma sistemlerini test etmeye başladı.

Türkiye, Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sisteminin denemelerine başladı. Başarıyla giden test denemesi Yunanistan’ı panikletti. Yunan medyası Atina yönetiminin Yunanistan’ın S-300 hava savunma sistemi ile ikinci deneme atışını yapmaya hazırlandığını yazdı.

S-400'ler Sinop'a sevk edilirken görüntülenmişti.

7 YIL ARADAN SONRA TEST EDİLECEK

Yunan basınında çıkan haberlere göre, tam yedi yıl aradan sonra Kasım ayı başlarında ikinci deneme atışı için S-300’lerin yeniden ateşleneceği belirtiliyor. Öte yandan, Yunanistan’ın S-300 hava savunma sistemi ile ilk atışı 13 Aralık 2013’te Girit adasının Hanya’da bulunan NATO’nun atış sahasında yapılmıştı.

S400’lere ait atış anından fotoğraflar.

S-400'lerin füze atış testi başlıyor: Sinop yakınlarında gerçekleşecek
GÜNDEM
S-400'lerin füze atış testi başlıyor: Sinop yakınlarında gerçekleşecek

S-300 TESTİ ABD RUSYA ZİYARETLERİYLE ÇAKIŞIYOR

S-300’ün ikinci atışı için hazırlıklar, ABD ve Rusya Dışişleri Bakanlarının Yunanistan’a peş peşe ziyaretleri, Amerikan Dışişleri Bakanı Pompeo’nun Selanik ve Girit SUDA’yı ziyareti ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un 26 Ekim tarihinde Atina ziyaretiyle çakışıyor.

S-400’leri taşıyan ikinci konvoy Sinop'a sevk edilirken görüntülendi
OYNAT 00:28
S-400’leri taşıyan ikinci konvoy Sinop'a sevk edilirken görüntülendi
Türkiye'ye ait S-400 hava savunma sistemlerini test için Sinop'a götüren araçlar Samsun'dan geçişi sırasında görüntülendi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile Şehiriçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de S-400'ü taşıyan askeri araçlara eskortluk görevi yaptı.


Abone Ol Google News
13 köy daha geri alındı

13 köy daha geri alındı

​Azerbaycan ordusundan zafer üstüne zafer.
Rehavete kapılmayın

Rehavete kapılmayın

​Vaka sayılarının yarı yarıya düştüğü il için kritik uyarı.
Kuvvetliyağış uyarısı

Kuvvetli
yağış uyarısı

​Öğle saatlerinden sonra etkili olacak.
Komutan öldü<br>alay geri çekildi

Komutan öldü
alay geri çekildi

Ermenistan ordusuna bir ağır darbe daha.
Ok gibi saplandı

Ok gibi saplandı

​İstanbul Kartal D-100 karayolunda feci kaza.
Müslümanları<br>hedef gösteriyor

Müslümanları
hedef gösteriyor

Fransa'da Macron yönetimi İslam'a savaş açtı.

Dış patentli senaryolar boşa çıkacak

Dış patentli senaryolar boşa çıkacak

Erdoğan'dan ​AYM üyesinin darbe imalı sözlerine sert tepki.
Parayı veren<br>düdüğü çalıyor

Parayı veren
düdüğü çalıyor

Nuri Albayrak'tan hakemlere sert sözler.

Dünyanın en<br>güçlüsü Kâşif

Dünyanın en
güçlüsü Kâşif

​Sondaj gemilerinin gözü kulağı olacak.
KKTC'de<br>Tatar'ın zaferi

KKTC'de
Tatar'ın zaferi

​'Herkesin cumhurbaşkanı olacağım...'
Bir milyon kişi<br>evine dönecek

Bir milyon kişi
evine dönecek

​Dağlık Karabağ işgalden kurtarılınca...
Kars’taki ‘öz yönetim’ oyunu bozuldu

Kars’taki ‘öz yönetim’ oyunu bozuldu

​Mahkemeler devre dışı bırakılmış.
İki lider görüştü

İki lider görüştü

​Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Türkiye'nin 24 saati

Türkiye'nin 24 saati

'​Aktif ve ağır hasta sayılarını azaltmak zorundayız.'
Gol düellosunda <br>kazanan Fenerbahçe

Gol düellosunda
kazanan Fenerbahçe

​Sarı-lacivertliler, Göztepe deplasmanından 3 puanla döndü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.