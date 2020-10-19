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Dünya Türkiye Sinopta test etti Yunanistan korktu 7 yıl sonra ikinci atışı yapacaklar
AVRUPA

Türkiye’nin Sinop'ta gerçekleştirdiği S-400 testi Yunanistan’ı korkuttu

Türkiye Sinop'ta test etti Yunanistan korktu: 7 yıl sonra ikinci atışı yapacaklar

Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemini geçtiğimiz günlerde Sinop Atış Alanı’nda test etmesi Yunanistan'ı korkuttu. Yunan basını, Yunanistan’ın S-300 hava savunma sistemi ile 7 yıl aradan sonra ikinci deneme atışını yapmaya hazırlandığını yazdı.

Haber Merkezi DHA
Türkiye S-400 savunma sistemlerini test etmeye başladı.
Türkiye S-400 savunma sistemlerini test etmeye başladı.

Türkiye, Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sisteminin denemelerine başladı. Başarıyla giden test denemesi Yunanistan’ı panikletti.

S-400'ler Sinop'a sevk edilirken görüntülenmişti.


Yunan medyası Atina yönetiminin Yunanistan’ın S-300 hava savunma sistemi ile ikinci deneme atışını yapmaya hazırlandığını yazdı.

S-400'ler Sinop'a sevk edilirken görüntülenmişti.

7 YIL ARADAN SONRA TEST EDİLECEK

Yunan basınında çıkan haberlere göre, tam yedi yıl aradan sonra Kasım ayı başlarında ikinci deneme atışı için S-300’lerin yeniden ateşleneceği belirtiliyor. Öte yandan, Yunanistan’ın S-300 hava savunma sistemi ile ilk atışı 13 Aralık 2013’te Girit adasının Hanya’da bulunan NATO’nun atış sahasında yapılmıştı.

S400’lere ait atış anından fotoğraflar.

S-400'lerin füze atış testi başlıyor: Sinop yakınlarında gerçekleşecek
GÜNDEM
S-400'lerin füze atış testi başlıyor: Sinop yakınlarında gerçekleşecek

S-300 TESTİ ABD RUSYA ZİYARETLERİYLE ÇAKIŞIYOR

S-300’ün ikinci atışı için hazırlıklar, ABD ve Rusya Dışişleri Bakanlarının Yunanistan’a peş peşe ziyaretleri, Amerikan Dışişleri Bakanı Pompeo’nun Selanik ve Girit SUDA’yı ziyareti ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un 26 Ekim tarihinde Atina ziyaretiyle çakışıyor.

S-400’leri taşıyan ikinci konvoy Sinop'a sevk edilirken görüntülendi
OYNAT 00:28
S-400’leri taşıyan ikinci konvoy Sinop'a sevk edilirken görüntülendi
Türkiye'ye ait S-400 hava savunma sistemlerini test için Sinop'a götüren araçlar Samsun'dan geçişi sırasında görüntülendi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile Şehiriçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de S-400'ü taşıyan askeri araçlara eskortluk görevi yaptı.


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