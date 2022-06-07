Türkiye'nin Suriye'ye düzenleyeceği harekatı dünya basını nasıl gördü?
Suriye’nin kuzeyine yeni harekat için hazırlıklar sürmeye devam ederken bu durum dünya basınında yankı uyandırdı. Arap medyası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'ye harekat mesajını doğrularken, Avrupa medyası ise bu harekatın Türkiye'nin güneyinde bulunan Tel Rıfat ve Münbiç bölgesi açısından stratejik öneme sahip olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeyinde sürdürülen operasyonlara ilişkin açıklamalarının ardından dünya basını harekatı konuşmaya başladı.
The Syrian Observer'a göre İranlı kuvvetler, Halep'in kuzeyindeki Nubl ve el-Zehraa bölgelerindeki operasyon alanlarının Türk ordusu ve Suriye Ulusal Ordusu'nun kullandığı Tel Rıfat şehrine yakınlığı nedeniyle, Türk askeri operasyonunun Suriye'nin kuzeyinde başlamasından korkuyor.
Arap medyası
Suriye Ulusal Ordu sözcüsü Binbaşı Youssef Hammoud, şunları söyledi: "Bölgedeki İran varlığı, Tel Rıfat şehri ve çevresinde İran milislerinin kaleleri olduğunu iddia ettikleri Nubl ve Zehraa şehirlerinde yoğunlaşıyor."
Aljeezara ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine yer verdi:
"Güney sınırımız boyunca 30 km'lik bir güvenlik bölgesi oluşturmak için bir adım daha atıyoruz. Tel Rıfat ve Münbiç'i teröristlerden temizleyeceğiz."
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye'yi yeni bir askeri operasyona karşı uyardı ve Ankara'yı 2019'da kurulan ateşkes hatlarına bağlı kalmaya çağırdı.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile düzenlediği ortak basın toplantısında Blinken, “Bu karşı çıkacağımız bir şey” dedi. Blinken, “Sahip olduğumuz endişe, herhangi bir yeni saldırının bölgesel istikrarı baltalayacağı ve kötü niyetli aktörlere istikrarsızlıktan yararlanma fırsatları sunmasıdır." diyerek sözlerine devam etti.
France 24, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çarşamba günü, Suriye'de teröristleri hedef alacağını söylediği bir askeri harekat tehdidini yinelediğini vurguladı. Erdoğan, "Suriye'nin kuzeyindeki iki şehre atıfta bulunarak, "Güney sınırımız boyunca 30 kilometrelik bir güvenlik bölgesi kurmak için bir adım daha atıyoruz. Tel Rıfat ve Münbiç'i temizleyeceğiz." dedi.
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Washington Post, Erdoğan'ın sınır bölgesinde uzun zamandır aranan bir tampon bölge oluşturmak için büyük bir askeri operasyon planladığını söyledi. Analistler, Erdoğan'ın muhtemelen Suriye'de bir operasyon yapılmasını sağlayan hem uluslararası hem de yerel koşulların bir araya geldiğini gördüğünü belirtti.