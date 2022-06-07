Türkiye'nin Suriye'ye düzenleyeceği harekatı dünya basını nasıl gördü?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeyinde sürdürülen operasyonlara ilişkin açıklamalarının ardından dünya basını harekatı konuşmaya başladı.

The Syrian Observer'a göre İranlı kuvvetler, Halep'in kuzeyindeki Nubl ve el-Zehraa bölgelerindeki operasyon alanlarının Türk ordusu ve Suriye Ulusal Ordusu'nun kullandığı Tel Rıfat şehrine yakınlığı nedeniyle, Türk askeri operasyonunun Suriye'nin kuzeyinde başlamasından korkuyor.

Arap medyası

Suriye Ulusal Ordu sözcüsü Binbaşı Youssef Hammoud, şunları söyledi: "Bölgedeki İran varlığı, Tel Rıfat şehri ve çevresinde İran milislerinin kaleleri olduğunu iddia ettikleri Nubl ve Zehraa şehirlerinde yoğunlaşıyor."

DÜNYA Terör örgütü YPG/PKK’nın Münbiç'te döşediği mayına basan iki kardeş öldü

Aljeezara ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine yer verdi:

"Güney sınırımız boyunca 30 km'lik bir güvenlik bölgesi oluşturmak için bir adım daha atıyoruz. Tel Rıfat ve Münbiç'i teröristlerden temizleyeceğiz."

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye'yi yeni bir askeri operasyona karşı uyardı ve Ankara'yı 2019'da kurulan ateşkes hatlarına bağlı kalmaya çağırdı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile düzenlediği ortak basın toplantısında Blinken, “Bu karşı çıkacağımız bir şey” dedi. Blinken, “Sahip olduğumuz endişe, herhangi bir yeni saldırının bölgesel istikrarı baltalayacağı ve kötü niyetli aktörlere istikrarsızlıktan yararlanma fırsatları sunmasıdır." diyerek sözlerine devam etti.

FOTOĞRAF 10 Türkiye'nin güney komşusu Suriye'de 2011'in ilkbaharında başlayan sokak gösterileri, rejim güçlerinin silahlı karşılık vermesiyle iç karışıklığa dönüştü. Suriye rejiminin yapılan çağrılara rağmen gösterilere silahlı güç kullanmakta ısrar etmesi üzerine, rejim karşıtları da Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) adıyla silahlanma yoluna gitti. Kısa sürede rejim karşıtlarının birleştiği ÖSO, ülkenin birçok bölgesinde kontrolü ele geçirdi. Ancak zaman içerisinde ÖSO'yu oluşturan gruplar arasında yaşanan fikir ayrılıkları nedeniyle kazanılan birçok nokta, rejim veya terör örgütleri PKKYPG ile DEAŞ'ın ele geçti. Rejim karşıtı silahlı güçler arasındaki dağınık yapı, 2019'da SMO adıyla birleşerek, ortak hareket etmeye başladı.<br> SINIR ÖTESİ HAREKATLARLA BÖLGE GÜVENLİ HALE GETİRİLDİ<br><br>Suriye'nin Azez, Afrin, Cerablus, El Bab, Tel Abyad ve Resulayn bölgeleri terör örgütleri DEAŞ ve PKKYPG tarafından ele geçirildi.<br> Terör örgütlerinin kontrolündeki bölgelerden yapılan saldırıların ölümlere ve sınır kentlerinde yaşayanların güvenliğini tehdit etmesi üzerine TSK, 24 Ağustos 2016'da Fırat Kalkanı, 20 Ocak 2018'de Zeytin Dalı ve 9 Ekim 2019'da Barış Pınarı harekatlarını düzenledi. Başarıyla sonuçlanan harekatlar ile bölgeler terör örgütlerinden arındırılarak güvenli hale getirildi. Huzur ortamının oluşmasının ardından bu kentleri zorunlu olarak yerlerinden edilen yüz binlerce Suriyeli geri döndü. SALDIRILAR SÜRDÜ, TÜRKİYE HAREKAT SİNYALİ VERDİ<br><br>Türkiye'nin düzenlediği harekatlar ile terörden arındırılan Azez, Afrin, El Bab bölgelerinde yaşayan siviller, Tel Rıfat, Cerablus kentlerinde yaşayanlar ile Münbiç bölgesinden yapılan saldırılara maruz kaldı. Rusya'nın askeri gücünün bulunduğu ve yapılan uyarılara rağmen saldırıların sürmesi ve son zamanlarda artış göstermesi üzerine Türkiye, her iki noktaya yönelik yeni askeri harekat düzenleneceği mesajını verdi. Harekat sinyali, SMO'da heyecana yol açtı. SMO unsurları, Tel Rıfat ve Münbiç kentlerinin kırsalındaki cephe hatlarında olası bir harekat için teyakkuza geçti. SMO askerleri, bir an önce her 2 kentin de teröristlerden arındırılması için göreve hazır olduklarını ifade etti.<br> Cephe hatlarında silah ve mühimmatın yanı sıra asker sayısını da artıran SMO, 24 saat olası terör saldırılarına karşı eli tetikte görev yapıyor. Gün içerisinde komutanları tarafından eğitilen askerler, cephe hattında teröristlerin kullandığı karargah ve mevzileri gözetlerken, bir yandan da harekat için Türkiye'den gelecek haberi bekliyor.<br> SMO askerleri, güvenli hale getirilen bölgeleri tehdit eden teröristlerin bulunduğu alanların temizlenmesine yönelik yeni harekatın kendilerini heyecanlandırdığını belirtti. Binlerce insanın yıllardır zorunlu olarak göç ettirildikleri Tel Rıfat ve Münbiç'teki evlerine dönmek istediklerini belirten SMO askerleri, her zaman tek umutlarının Türkiye olduğunu kaydetti. Harekatta yer alacaklarını dile getiren ordu mensupları, teröristlerle kanlarının son damlasına kadar savaşacaklarını aktardı. Gözler terör hedeflerinde: Türkiye'den gelecek haberi bekliyorlar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), güvenli hale getirilen bölgelere saldırıların düzenlendiği terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Tel Rıfat ve Münbiç kentlerine yönelik harekat sinyali vermesi, Suriye'de heyecana yol açtı. Daha önce düzenlenen sınır ötesi harekatlarda TSK ile hareket eden Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, hazırlıklarını tamamladı. Tel Rıfat ve Münbiç kırsalındaki cephe hatlarında elleri tetikte SMO askerleri, 24 saat teröristlerin bulunduğu alanları takip ederken, harekat için de Türkiye'den gelecek haberi bekliyor.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Avrupa basını

France 24, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çarşamba günü, Suriye'de teröristleri hedef alacağını söylediği bir askeri harekat tehdidini yinelediğini vurguladı. Erdoğan, "Suriye'nin kuzeyindeki iki şehre atıfta bulunarak, "Güney sınırımız boyunca 30 kilometrelik bir güvenlik bölgesi kurmak için bir adım daha atıyoruz. Tel Rıfat ve Münbiç'i temizleyeceğiz." dedi.

REKLAM

Washington Post, Erdoğan'ın sınır bölgesinde uzun zamandır aranan bir tampon bölge oluşturmak için büyük bir askeri operasyon planladığını söyledi. Analistler, Erdoğan'ın muhtemelen Suriye'de bir operasyon yapılmasını sağlayan hem uluslararası hem de yerel koşulların bir araya geldiğini gördüğünü belirtti.

DÜNYA Eller tetikte gözler Türkiye'de: SMO askerleri gece gündüz Tel Rıfat ve Münbiç’teki teröristleri izliyor