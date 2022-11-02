Dünya Türkiyenin tahıl anlaşmasını kurtarma çabaları dünya basınında Cumhurbaşkanı Erdoğanın kararlılığına vurgu yapıldı
AVRUPA

Türkiye'nin tahıl anlaşmasını kurtarma çabaları dünya basınında: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlılığına vurgu yapıldı

Rusya'nın çekilme kararı sonrası harekete geçen Türkiye, BM ve Ukrayna ile yeni bir mutabakata vardı. Medya kuruluşları, yapılan girişimleri okurlarına aktardı. ABD basını, BM ve Türkiye'nin, tahıl anlaşmasını sürdürmek için mücadele ettiğini yazarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Rusya bu konuda tereddütlü olsa da, insanlığa hizmet için çabalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dediğine vurgu yapıldı.

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Haber Merkezi Diğer
Türkiyenin tahıl anlaşmasını kurtarma çabaları dünya basınında: Cumhurbaşkanı Erdoğanın kararlılığına vurgu yapıldı
Türkiye'nin tahıl anlaşmasını kurtarma çabaları dünya basınında

Moskova yönetiminin Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekilmesi sonrası Türkiye, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) harekete geçti. Küresel pazarlara gıda aktarılmasını sağlayan anlaşmayı canlı tutmak adına ortaya konulan çaba, dünyanın gündemine oturdu. Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, BM ve Türkiye'nin, tahıl anlaşmasını sürdürmek için mücadele ettiğini yazdı.

WSJ: Türkiye, anlaşmayı kurtarmak için çabalıyor

Haberde, "Birleşmiş Milletler ve Türkiye, Ukrayna'nın Karadeniz üzerinden tahıl göndermesine izin veren anlaşmayı kurtarmak için çabalıyor." denildi.

Türkiye'nin Milli Savunma Bakanlığı'nın, anlaşmayı kurtarmak üzere Rusya ile görüşmelerde bulunduğunu söylediği belirtildi.

Küresel açlık tehlikesi uyarısı

Ayrıca, "Rusya'nın kararı, küresel gıda maliyetini yükseltmekle tehdit ediyor. Bu, dünya çapında on milyonlarca insanın açlığa itildiği krizi derinleştirebilir." tespitinde bulunuldu.

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NPR, Erdoğan'ın kararlılığına dikkati çekti

Washington merkezli radyo ağı NPR, "Rusya çekilirken, tahıl anlaşmasını canlı tutmak için yoğun küresel mücadele devam ediyor." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Rusya bu konuda tereddütlü olsa da, insanlığa hizmet için çabalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." dediğine vurgu yapıldı.

  • Öte yandan, anlaşmadan çekilme kararının perde arkasıyla ilgili olarak, "Rusya, cumartesi günü BM ve Türkiye'ye, filosuna yapılan saldırı nedeniyle Karadeniz'deki gemilerin güvenliğini artık garanti edemeyeceğini bildirdi." notu paylaşıldı.

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Bloomberg: Türkiye, anlaşmayı kurtarmaya çalışıyor

"Türkiye ve BM, tahıl ihracatı anlaşmasını kurtarmaya çalışıyor" diye yazan Bloomberg, Moskova'nın güvenli geçiş anlaşmasını askıya aldığını aktardı.

Aynı haberde, Kremlin'in Karadeniz'deki donanmasına yönelik bir saldırıyı gerekçe göstererek, mutabakattan süresiz olarak çekilme kararı aldığı hatırlatıldı.

Bunun üzerine hem Ankara'nın hem de BM'nin, söz konusu koridor üzerinden ihracat girişimini devam ettirmenin yollarını aradığı kaydedildi.

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