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Dünya

Türkiye'nin üstlendiği roller dünyaya parmak ısırtıyor: MİT'in istihbarat diplomasisi ABD basınında

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) son dönemde hız kazanan rehine pazarlıklarındaki etkin rolü, İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim'de başlayan saldırılar sonrasında zirve yaptı. İstihbaratın bu başarısı ise ABD basınında yer aldı. Türkiye'nin Ukrayna-Rusya ve ABD-Rusya arasındaki esir takaslarındaki üstlendiği role dikkat çeken Wall Street Journal, Milli İstihbarat Teşkilatının İsrail ile Hamas arasındaki esir takası pazarlıklarında da rol oynadığının altını çizdi.

23:03 - 19/12/2023 Salı
AA
MİT Başkanı İbrahim Kalın
MİT Başkanı İbrahim Kalın

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) istihbarat diplomasisi faaliyetleri, Amerika'nın en önemli gazetelerinden Wall Street Journal tarafından haberleştirildi.

Wall Street Journal'ın haberinde, hasım devletlerin Soğuk Savaş yıllarından sonra ilk kez çok sayıda Amerikan vatandaşını pazarlık amacıyla elinde tuttuğu, Türkiye'nin, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın başlamasıyla birlikte rehine pazarlıklarında önemli rol üstlendiği belirtildi.

Bu kapsamda 27 Nisan 2022'de Ankara Esenboğa Havalimanı'nda ABD ile Rusya arasında gerçekleşen takasın detaylarına yer verilen haberde, Türkiye'nin daha sonra Ukrayna ile Rusya arasında da bir rehine takası yaptığı hatırlatıldı.

Gazeteye açıklama yapan bir Türk yetkili de istihbarat diplomasisinin tamamen güvene dayalı olduğunu vurguladı.

"Türkiye, esir takaslarına, barış görüşmelerine ve arka kapı müzakerelerine ev sahipliği yaparak diplomatik nüfuzunu artıran Orta Doğu'daki ara bulucuların merkezinde yer alıyor." ifadesi kullanılan haberde, Milli İstihbarat Teşkilatının İsrail ile Hamas arasındaki esir takası pazarlıklarında da rol oynadığının altı çizildi.

ABD ve İsrail, Türkiye'den yardım istemişti

Amerika ve İsrail, Türkiye'den yardım istemişti. Türkiye, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim saldırısının ardından başlayan gelişmeler nedeniyle istihbarat diplomasisini devreye sokarak bir yandan tansiyonu düşürmek bir yandan da esirlerin serbest bırakılması için girişimlerde bulunmuştu.

Bu kapsamda MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Hamas temsilcilerinin yanı sıra Katar, Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail, ABD ve İngiltere'deki muhataplarıyla görüşmeler yapmıştı.



#Milli İstihbarat Teşkilatı
#İstihbarat diplomasisi
#Wall Street Journal
#İsrail
#Hamas
#Rehine Takası
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