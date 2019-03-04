Türkiye’siz ‘güvenli bölge’ye kimse dönmez

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin oluşturduğu bölgelerde güven ve huzur ortamını görerek toprağına geri dönen 315 bin kişiden biri olan Azezli Hüsmü Fadıl Humeydi (47), Türkiye sayesinde hayal kurmaya yeniden başladığını söyledi. Humeydi, ülkesinde güvenli bölgenin genişlemesi gerektiğini söyleyerek, "Türkiye'nin genişlettiği güvenliği bölgeye dönüşler olur. Ama Türkiye'siz bir güvenli bölgeye kimse dönmez" dedi.

İç savaşın başlamasından bir yıl sonra, 2012 yılında Türkiye'ye sığınan Humeydi, Fırat Kalkanı Harekâtı ile birlikte Azez'in güvenli hale getirilmesi sonrası memleketine döndü. Azez'e istikrar, huzur ve güven geldiğini arkadaşlarından duyunca evine dönmeye karar verdiğini anlatan Humeydi, annesi, eşi ve çocuklarıyla birlikte memleketine gittiğinde ilk iş olarak evini tamir etmiş. "Biz evimize, vatanımıza dönerek mutluluğumuza kavuştuk. Şu an Azez'de zeytin ağaçlarımızla uğraşıyorum. Arkadaşlarımızla bölgemizin refahı ve yeniden kalkınması için birlik ve beraberlik içindeyiz" diyen Humeydi, gelecek umutlarını artıran Türkiye'ye müteşekkir.

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu'nun Fırat'ın doğusuna da operasyon düzenlemesini isteyen Suriyeli Humeydi, "Türkiye'nin, Fırat doğusunu teröristlerden temizlemesini destekliyoruz. Türkiye'nin genişlettiği güvenliği bölgeye dönüşler olur. Ama Türkiyesiz bir güvenli bölgeye kimse dönmez, kimse o bölgeye 'güvenli' diyemez" şeklinde konuştu.

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