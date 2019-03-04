Dünya Türkiyesiz güvenli bölgeye kimse dönmez
ORTADOĞU

Türkiye’siz bölgeye kimse gitmez

Türkiye’siz ‘güvenli bölge’ye kimse dönmez

2012’de Türkiye’ye sığınan Azezli Hüsmü Fadıl Humeydi, Fırat Kalkanı harekatından sonra evine döndü. Zeytincilikle uğraşan Humeydi Türkiye sayesinde yeniden hayal kurmaya başladığını anlatıyor. Humeydi dönüşler için de “Türkiye’nin genişleteceği güvenli bölgeye dönüş olur. Ama Türkiye’siz bir güvenli bölgeye kimse dönmez, kimse o bölgeye güvenli diyemez” yorumunu yaptı.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Fadıl Humeydi, Suriye kuzeyinde planlanan güvenli bölgenin muhakkak Tükiye’nin kontrolünde olması gerektiğini söylüyor.
Fadıl Humeydi, Suriye kuzeyinde planlanan güvenli bölgenin muhakkak Tükiye’nin kontrolünde olması gerektiğini söylüyor.

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin oluşturduğu bölgelerde güven ve huzur ortamını görerek toprağına geri dönen 315 bin kişiden biri olan Azezli Hüsmü Fadıl Humeydi (47), Türkiye sayesinde hayal kurmaya yeniden başladığını söyledi. Humeydi, ülkesinde güvenli bölgenin genişlemesi gerektiğini söyleyerek, "Türkiye'nin genişlettiği güvenliği bölgeye dönüşler olur. Ama Türkiye'siz bir güvenli bölgeye kimse dönmez" dedi.

İç savaşın başlamasından bir yıl sonra, 2012 yılında Türkiye'ye sığınan Humeydi, Fırat Kalkanı Harekâtı ile birlikte Azez'in güvenli hale getirilmesi sonrası memleketine döndü. Azez'e istikrar, huzur ve güven geldiğini arkadaşlarından duyunca evine dönmeye karar verdiğini anlatan Humeydi, annesi, eşi ve çocuklarıyla birlikte memleketine gittiğinde ilk iş olarak evini tamir etmiş. "Biz evimize, vatanımıza dönerek mutluluğumuza kavuştuk. Şu an Azez'de zeytin ağaçlarımızla uğraşıyorum. Arkadaşlarımızla bölgemizin refahı ve yeniden kalkınması için birlik ve beraberlik içindeyiz" diyen Humeydi, gelecek umutlarını artıran Türkiye'ye müteşekkir.

  • Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu'nun Fırat'ın doğusuna da operasyon düzenlemesini isteyen Suriyeli Humeydi, "Türkiye'nin, Fırat doğusunu teröristlerden temizlemesini destekliyoruz. Türkiye'nin genişlettiği güvenliği bölgeye dönüşler olur. Ama Türkiyesiz bir güvenli bölgeye kimse dönmez, kimse o bölgeye 'güvenli' diyemez" şeklinde konuştu.

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