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Dünya

Türkiye'ye F-16 satışında önemli gelişme: ABD'nin ve NATO'nun çıkarına olur

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Türkiye'ye modernize edilmiş F-16 savaş uçaklarının verilmesinin hem ABD'nin hem de NATO'nun çıkarına olduğunu söyledi. NATO Zirvesi için bulunduğu Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta Amerikan MSNBC televizyonuna konuşan Blinken, "Tüm NATO'nun birlikte çalışabilmesi, Türkiye'nin bu teknolojiye sahip olması önemlidir." dedi.

07:48 . 12/07/2023 Çarşamba
AA
Anthony Blinken

Anthony Blinken

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Türkiye'nin modernize edilmiş F-16 uçaklarına sahip olmasının, "ABD'nin ve NATO'nun çıkarına olduğunu" belirtti. Blinken, NATO Zirvesi için bulunduğu Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta Amerikan MSNBC televizyonuna verdiği röportajda, Türkiye'ye F-16 uçaklarının verilmesi ve bunun ABD Kongresi tarafından onaylanması hususundaki soruları cevapladı. ABD Dışişleri Bakanı, "Türkiye'nin bu uçakları alması ABD'nin, NATO'nun çıkarınadır. İttifak genelinde yaptığımız şey, bu; ittifakı olabildiğince güçlü kılmak için tüm üyelerinin ihtiyaç duydukları teknolojiye sahip olduğundan emin olmak." dedi.

'F-16'lara sahip olması bu yönetimin politikasıdır'

Anthony Blinken, Türkiye'ye F-16 uçaklarının satışı konusunda Kongre'nin iki kanadından yapılan itirazların nasıl aşılacağı yönündeki soruya ise "Bunlar bizim için her zaman ayrı konular olmuştur. İsveç'i NATO'ya sokma süreci, Türkiye'nin ilerlemeyi kabul etmesiyle devam ediyor. Aynı zamanda Türkiye'nin modernize edilmiş F-16'lara sahip olması bu yönetimin politikasıdır." diye cevap verdi. Türkiye'nin NATO müttefiki bir ülke olduğunu vurgulayan Blinken, "Tüm NATO'nun birlikte çalışabilmesi, Türkiye'nin bu teknolojiye sahip olması önemlidir." diye ekledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken 30 Mayıs'ta, Joe Biden yönetiminin Türkiye'ye F-16 satışı konusunu, İsveç'in NATO'ya üyeliğine bağlamadığını, bu satışın ABD'nin de çıkarına olduğunu" söylemişti. Blinken, bazı Kongre üyelerinin İsveç'in NATO'ya katılımını F-16'lardaki ilerlemeye bağladığını, Kongre'nin "tamamen eşit ve bağımsız bir hükümet organı olduğunu" ama kendi açılarından her iki konuda da mümkün olan en kısa sürede ilerleme kaydedilmesi gerektiğini belirtmişti.



#Anthony Blinken
#F-16
#ABD
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