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Dünya
Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili ABD'den yeni açıklama: Kilit rol Kongre'ye ait
ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin konuştu. "NATO'nun değerli bir üyesi olan Türkiye'nin karşılaştığı risklere karşı kendini savunabilmesi gerekiyor." diyen Price, "Türkiye'ye F-16 satışı konusunda kilit rol Kongre'ye ait" açıklamasında bulundu.
0:14 . 19/01/2023 Perşembe
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ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price.

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'la görüşmesi sürerken, Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin ABD'den yeni bir açıklama geldi.

"KİLİT ROL KONGRE'YE AİT"

Dışişleri Sözcüsü Ned Price,
"Başkan Biden, haziran ayında F-16'ların Türkiye'ye satılması gerektiğini söylemişti. NATO'nun değerli bir üyesi olan Türkiye'nin karşılaştığı risklere karşı kendini savunabilmesi gerekiyor. Türkiye'ye F-16 satışı konusunda kilit rol Kongre'ye ait. Önemli bir NATO müttefikimiz olan Türkiye meşru güvenlik tehditleriyle karşı karşıya"
dedi.



#ABD
#Türkiye
#Ned Price
8 dakika önce
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Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili ABD'den yeni açıklama: Kilit rol Kongre'ye ait
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