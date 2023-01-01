Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili ABD'den yeni açıklama: Kilit rol Kongre'ye ait

Pentagon Sözcüsü Ryder, ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı kararının Kongre'ye ait olduğunu vurguladı. Ryder, "Onlara ne yapacaklarını söyleyemem. Tekraren dediğim gibi Türkiye ile ABD bir ittifakı paylaşıyorlar ve Türkiye sadece bölgede değil dünyada önemli bir ortak" yorumunda bulundu.