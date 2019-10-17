Türkiye’ye haksızlık yapılıyor

Bahçeşehir Üniversitesi Almanya’nın başkenti Berlin’de Berlin International Üniversitesi iş birliği ile “Güvenli Bölge ve Göç” paneli düzenledi. Bahçeşehir Üniversitesi olarak göçün başladığı ilk günden bu yana çalışmalar yaptıklarını dile getiren BAU Global Başkanı Enver Yücel, “İlk göç hareketleri başladığı zaman bölgeye giderek New York Üniversitesi ile Bahçeşehir Üniversitesi olarak araştırmalarda bulunduk. O günden bu yana bu meseleyi takip ediyoruz. Hocalarımız bu konuda araştırmalar yapıyor” dedi.

3.6 MİLYON MİSAFİRİ AĞIRLIYORUZ

“Türkiye’nin göç konusunda verdiği sınav ortada” diyen Yücel, “Bölgemizde şu an bir hareketlilik hâkim. Dünya medyasını incelediğimizde Türkiye’ye büyük haksızlık yapıldığını görüyoruz. Türkiye Suriye’den 3.6 milyon misafiri ağırlıyor. Ancak gelişmiş ülkeler başta AB bunun çözümü konusunda herhangi bir şey yapmadı” ifadelerini kullandı. Yücel şöyle devam etti: “Bugün kendi sınırlarımızın güvenliğine uluslararası hukuktan aldığımız güçle BM’nin 51’inci maddesine göre başlayan bu haklı meselemizde bütün dünya bir oldu. ‘Niye oldu, niçin oldu’ diye bir sorgulamaya girdi. Biz kendi güvenliğimizi sağlamak durumundayız.”

GÜVENLİ BÖLGE YERİNDE BİR KARAR

Berlin International Üniversitesi Rektörü Hans-Dieter Klingemann, Türkiye sınırındaki hareketliliğe dikkat çekerek, “Güvenli bölge oluşturma fikri yerinde bir karar. Türkiye aksiyon almak zorunda” dedi. Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok ise, “Kamuoyunda bugün Suriyeliler üzerinden kotarılmaya çalışılan ve onların kalıcılığı, aldıkları hizmetlerle ilgili bilgilerin çoğu manipüle ve doğru değil” dedi. Berlin International Üniversitesi’nin Berlin’deki kampüsünde düzenlenen panelin moderatörlüğünü Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilüfer Narlı gerçekleştirdi. Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz, eski Devlet Bakanları Burhan Kara, Eyüp Aşık’ın konuşmacı olduğu panele çok sayıda akademisyen ve davetli katıldı.

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