Türkiye’ye saldırıya Azerbaycan’dan net mesaj: Yanındayız

Açıklamada, "Türkiye'ye karşı gerçekleştirilen füze saldırısını şiddetle kınıyoruz. Bu tür eylemler bölgesel barış ve güvenlik için ciddi tehdit oluşturmakta olup kabul edilemezdir. Kardeş Türkiye Cumhuriyeti ile tam dayanışma içindeyiz." ifadesi kullanıldı.