Türkiye'ye tahıl koridoru övgüsü: Çok büyük iş yaptılar

Marmara Grubu Vakfı (MGV) tarafından bu yıl 26'ncısı düzenlenen "Avrasya Ekonomi Zirvesi" kapsamında Türkiye'de bulunan Gaburici, AA muhabirine Rusya-Ukrayna Savaşı ve Türkiye-Moldova ilişkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gaburici, 24 Şubat 2022'de Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden dolayı oluşan insani durumdan büyük üzüntü duyduğunu dile getirdi. Moldova'nın Rusya ve Ukrayna ile sınır komşusu olduğunu, savaş kaynaklı krizlerin kendi ülkesini de büyük ölçüde etkilediğini söyleyen Gaburici, "Bu savaş sadece bizim ülkemiz için değil, tüm komşu ülkeler hatta dünya için büyük bir tehlike. İnsanlık için tehlike. Günümüzde hala bu savaşların yaşanması kabul edilebilir değil. Bu yüzyılda insanların savaş kaynaklı dramlar yaşamaması gerekiyor diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Savaş nedeniyle milyonlarca Ukraynalının mülteci durumuna düştüğünü kaydeden Gaburici, "Binlerce çocuk, kadın, yaşlı güvenlik nedeniyle ülkesini terk etmek, komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı." dedi. Moldova'nın savaşın başlamasıyla ciddi bir göç dalgasıyla karşı karşıya kaldığını vurgulayan Gaburici, diğer komşu ülkeler gibi kendilerinin de zor durumda kalanlara kapıları açmak zorunda kaldığını anlattı.

"TARİH BOYUNCA YAŞANAN HİÇBİR SAVAŞTA KAZANAN TARAF OLMAMIŞTIR"

Gaburici, Ukrayna ile Rusya arasındaki krizi körükleyen bazı anlaşmazlıkların mevcut olduğunu, bu sorunların diyalogla çözülme olasılığı bulunmasına rağmen savaşa evrilmesinin son derece üzücü olduğunu dile getirdi. Gaburici, Ukrayna ile Rusya arasında barışın sağlanması için hala imkanların olduğunu, barışın sağlanması için diyalog kapısının açılması gerektiğinin altını çizdi. "Tarih boyunca yaşanan hiçbir savaşta kazanan taraf olmamıştır." diye konuşan Gaburici, savaş kaynaklı acıların sona ermesi için tüm savaş bölgelerinde barışın tesis edilmesi gerekliliğine vurgu yaptı. Gaburici, "Savaşlarda gördüğümüz tek bir gerçek var o da savaşın tarafları olan halkların acı çektiği. İnsanlar acı çekiyor. Çocuklar ölüyor, binlerce insan ve asker savaşlarda ölüyor. Milyonlarca insan mülteci durumuna düşüyor. Artık dünya barışın ve huzurun sağlandığı bir yer olmalı. Dolayısıyla Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bir an önce sona ermesi hem iki ülke halkı hem dünya hem de komşu ülkeler için zorunlu hale geldi." şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE, TAHIL KORİDORU ANLAŞMASIYLA ÇOK BÜYÜK BİR İŞ YAPTI"

Gaburici, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın küresel ekonomiye büyük darbe vurduğunu belirterek tedarik zincirinin kırılmasıyla dünyanın daha zor bir sürece girdiğine işaret etti. Tedarik ve lojistikte yaşanan sorunların özellikle yoksul ülkeleri derinden etkilediğini vurgulayan Gaburici, şöyle konuştu: "Rusya ve Ukrayna tahıl ihraç eden iki önemli ülke. Bu savaşla tahıl ihracatı büyük sekteye uğradı. Dolayısıyla birçok yoksul ülke zor duruma girdi. İnsanlar bu nedenle büyük zorluklarla karşılaşıyor. Türkiye tahıl koridoru anlaşmasıyla çok büyük iş yaptı. Geçen ay yeniden görüşmeler yapıldı. Ukrayna'dan gelen tahıl yüklü gemilerin Karadeniz'e erişimi için müzakere edildi ve süre yine uzatıldı. Türkiye ve Birleşmiş Milletlerin (BM) bu işi başarması dünya için çok önemli bir olaydı."











