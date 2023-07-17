Twitter Elon Musk sonrası reklam gelirlerinin yarısını kaybetti

Twitter'da yaşanan sorun kullanıcıları isyan ettirdi. Twitter’ın sahibi olan Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bir günde onaysız hesapların 600 tweet, onaylı hesapların ise 6000 tweet görüntüleyebileceğini açıkladı. Peki Kullanım limiti aşıldığında ne olur? Twitter kullanım limiti aşıldı ne demek? Twitter mavi tık aylık ücreti ne kadar, kaç TL? İşte detaylar.