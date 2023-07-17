Twitter Elon Musk sonrası reklam gelirlerinin yarısını kaybetti

Twitter'ın geçen Ekim ayında Elon Musk tarafından 44 milyar dolara satın alınmasından bu yana reklam gelirlerinin neredeyse yarısını kaybettiği açıklandı.
Musk, maliyetleri düşürmek için 2022'de görevi devraldığında Twitter'ın 7 bin 500 çalışanının yaklaşık yarısını görevden aldı.
Bazı tahminlere göre rakip uygulama Threads şu anda 150 milyon kullanıcıya sahip.
Instagram ile yerleşik bağlantısı, Meta tasarımlı platforma otomatik olarak iki milyar potansiyel kullanıcıya erişim sağlıyor.
Bu arada rakibi Twitter da ağır bir borç yükü altında mücadele ediyor.