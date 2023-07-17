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Dünya

Twitter Elon Musk sonrası reklam gelirlerinin yarısını kaybetti

Twitter'ın geçen Ekim ayında Elon Musk tarafından 44 milyar dolara satın alınmasından bu yana reklam gelirlerinin neredeyse yarısını kaybettiği açıklandı. Şirketin, Haziran ayında beklenen gelir artışını görmediği, ancak Temmuz'un "biraz daha umut verici" olduğu duyuruldu.

10:17 . 17/07/2023 Pazartesi
Diğer
Twitter

Twitter

Twitter'ın geçen Ekim ayında Elon Musk tarafından 44 milyar dolara satın alınmasından bu yana reklam gelirlerinin neredeyse yarısını kaybettiği açıklandı.


Şirketin, Haziran ayında beklenen gelir artışını görmediği, ancak Temmuz'un
"biraz daha umut verici"
olduğu duyuruldu.

Musk, maliyetleri düşürmek için 2022'de görevi devraldığında Twitter'ın 7 bin 500 çalışanının yaklaşık yarısını görevden aldı.


Bazı tahminlere göre rakip uygulama Threads şu anda 150 milyon kullanıcıya sahip.


Instagram ile yerleşik bağlantısı, Meta tasarımlı platforma otomatik olarak iki milyar potansiyel kullanıcıya erişim sağlıyor.


Bu arada rakibi Twitter da ağır bir borç yükü altında mücadele ediyor.






#Twitter
#Elon Musk
#Reklam
1 saat önce
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