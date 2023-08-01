Twitter genel merkezinin tepesindeki dev 'X' şikayetlerin ardından kaldırıldı

Elon Musk'ın sosyal ağının yeni logosu, San Francisco binasının bulunduğu mahallede parlaklığı nedeniyle şikayetlere yol açtı ve bina müfettişlerini harekete geçirdi. Raporda, şirket temsilcilerinin logoyu incelemek isteyen yetkililerin çatıya erişimini iki kez engellediği ancak bir Twitter temsilcisinin logonun geçici olarak kullanıldığını söylediği belirtildi.