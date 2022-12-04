Dünya Twitterın Biden sansürünü deşifre etti Musk ABD seçimlerine nasıl müdahale edildiğini ortaya çıkardı
AMERİKA

Twitter'ın Biden sansürünü deşifre etti: Musk ABD seçimlerine nasıl müdahale edildiğini ortaya çıkardı

Twitter, 2020 ABD seçimlerinde Hunter Biden ile ilgili haberleri sansürlemişti. Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, gazeteci Matt Taibbi üzerinden sansürün nasıl işlediğini ve içeriklere nasıl müdahale edildiğini deşifre etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Twitterın Biden sansürünü deşifre etti: Musk ABD seçimlerine nasıl müdahale edildiğini ortaya çıkardı
Twitter, 2020 ABD seçimlerinde Hunter Biden ile ilgili haberleri sansürlemişti.

Twitter'ı 44 milyar dolar karşılığında satın alan Tesla ve SpaceX'in üst yöneticisi ünlü milyarder Elon Musk'ın yaptığı son paylaşım ABD gündemine bomba gibi düştü. 2020 yılında Twitter’ın ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’la ilgili haberleri sansürlediği ortaya çıkmıştı. Musk, Twitter’da Hunter Biden’la ilgili haberlerin nasıl sümen altı edildiğine yönelik kurum içi yazışmaları ifşa etti. Kişisel Twitter hesabından 'İşte başlıyoruz' şeklinde bir mesaj paylaşan Elon Musk, Matt Taibbi isimli gazetecinin 'Twitter Dosyaları' isimli paylaşımını takipçileri ile paylaştı Söz konusu dosyanın içeriği, 2020 ABD seçimlerine kadar uzanıyor. ABD'nin en çok okunan gazetelerinden biri New York Post, 2020 yılında yaptığı bir haber ile adı skandallarla anılan Hunter Biden'a ait dosyaların Facebook ve Twitter'da sansürlendiğini duyurmuştu. Twitter yönetimi, Biden'ın hacklenen dizüstü bilgisayarından elde edilen ifşa dosyalarının "izinsiz erişimle elde edilmiş materyal" politikası gereği kaldırıldığını açıklasa da Twitter'ın el değiştirmesi ile bunun sadece bir bahane olduğu ortaya çıktı.

İÇERİKLERE MÜDAHALE EDİLDİ

Gazeteci Taibbi’nin 'Twitter Dosyaları' başlığı ile yaptığı paylaşımda, Twitter çalışanları arasında yapılan şirket içi yazışmalar bulunuyor. Şirket içi yazışmalara göre, 14 Ekim 2020'de yayınlanan Hunter Biden haberi, yöneticiler tarafından kaldırıldı ve buna yönelik paylaşımlara 'güvenli değil' uyarısı eklendi. Taibbi'ye göre sansürleme kararı şirketin en üst düzey yöneticileri tarafından alındı ancak Jack Dorsey'in bu konudan haberi yoktu. Twitter'ın eski hukuk, politika başkanı Vijaya Gadde'nin sansür kararında 'kilit bir rol' oynadığı düşünülüyor. Twitter ekibinin şirket için geliştirilen bazı araçlar ile içeriklere müdahale ettiği ve sildiği biliniyor. Ancak Taibbi’nin iddiasına göre spam ve dolandırıcılık ile mücadele için yapılan bu müdahaleler artık manüpülatif bir boyut kazandı ve siyasilere hizmet eder hale geldi. Twitter uzun zamandır sol ya da liberal eğilimli mesajlardan yana taraf olmakla eleştiriliyor ama bu suçlamaları hep reddediyordu.

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