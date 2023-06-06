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Dünya

UAEA: Kahovka Barajı'nın yıkılması Zaporijya Nükleer Santrali'ne tehdit oluşturmuyor

Ukrayna'daki Kahovka Hidroelektrik Santrali'nin (HES) yıkılmasının, Zaporijya Nükleer Santrali'ne yakın olması endişeye neden oldu. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), santrale tehdit oluşturmadığını bildirdi.

10:09 . 6/06/2023 Salı
AA
Zaporijya Nükleer Santrali

Zaporijya Nükleer Santrali

UAEA'nın Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Kahovka HES'te oluşan hasarla ilgili gelişmelerin takip edildiği belirtildi.


Zaporijya Nükleer Santrali'nde UAEA uzmanlarının da durumu yakından takip ettiği kaydedilen açıklamada, "Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik ivedi bir tehdit bulunmamaktadır." ifadesine yer verildi.




Ukrayna'nın Herson bölgesinde yer alan ancak Rusların kontrol ettiği Kahovka HES sabah saatlerinde yıkılmıştı. Ukraynalı ve Rus yetkililer, barajın yıkılmasıyla ilgili birbirlerini suçluyor.
#Rusya
#Ukrayna
#Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı
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