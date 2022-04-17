Üç günlük açlık grevi: Rus kadınlar Rusya'nın Berlin Büyükelçiliği önünde Ukrayna için eylem yapıyor

Rusya'nın Berlin Büyükelçiliğinin bulunduğu Unter den Linden Caddesi üzerindeki yaya geçidine çadır kuran Polina Oleinikova, Polina Kviatkoskaia ve Elena Malysheva, Ukrayna'daki savaşa dikkati çekmek için üç günlük eylemi bu akşam yerel saatle 21.00'de bitirecek.

İki geceyi çadırda geçiren ve savaşın sona ermesini talep eden kadınlar, çadırın çevresinde fotoğraflar ve yazılar yerleştirerek yoldan geçenlere savaşın yol açtığı yıkımı anlatıyor.

Açıklık grevinde sadece sıvı alan Oleinikova ve arkadaşları, kendilerine meraklı bakışlarla yaklaşan yayalarla da sohbet ediyor.

"UKRAYNA'DA HAYATINI KAYBEDENLERİN YASINI TUTMAK İÇİN YAPIYORUZ"

Berlin'de üniversite öğrencisi olan 25 yaşındaki Polina Kviatkoskaia yaptığı açıklamada, eylemleriyle Ukrayna'daki savaşı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i protesto ettiklerini belirterek "Savaş başladığında büyük boyutta gösteriler yapılıyordu. Bu heyecan biraz kayboldu ancak savaş henüz bitmedi. Bu nedenle buradan geçen insanları bilgilendirmek istiyoruz. Bunun için afişler bastırdık." dedi.

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Açlık grevine 15 Nisan Cuma günü başladıklarını anlatan Kviatkoskaia, burada üç gün iki gece kalacaklarını, bu akşam da açlık grevini sonlandıracaklarını söyledi.

Kviatkoskaia, bu üç günde hiçbir şey yemediklerini, sadece sıvı aldıklarını belirterek "Bunu, orada (Ukrayna'da) acı çeken insanlar ve orada hayatını kaybedenlerin yasını tutmak için yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Konuştukları kişilerin, Rus olduklarını duyunca şaşırdığını aktaran Kviatkoskaia, "İlk başta Ukrayna'dan geldiğimizi sanıyorlar. (Rus olduğumuzu anlayınca) Çoğu mutlu oluyor. Özellikle Ukrayna'dan gelenlere Rus olduğumuzu söylediğimizde bize teşekkür ediyorlar. Biz o zaman kendimizi tuhaf hissediyoruz. Onların bize teşekkür etmesi gerektiğini düşünmüyoruz. Ukraynalılar, Rusya'dan gelmemize rağmen Ukrayna'yı desteklediğimiz için mutlu oluyor." ifadesini kullandı.

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AA

"PUTİN'İN İLK SAVAŞI DEĞİL"

Üç hafta önce Rusya'dan Berlin'e gelen 19 yaşındaki Polina Oleinikova, Ukrayna'daki savaşın Putin'in ilk savaşı olmadığını belirterek Rusya Devlet Başkanı'nın Ukrayna'dan önce Suriye'yi, Çeçenistan'ı ve Gürcistan'ı işgal ettiğini söyledi.

Oleinikova, bunun korkunç olduğunu ve insanların bu konuda düşünmesi gerektiğini dile getirdi.

"Bizim görevimiz tüm Rusların bu savaşı desteklemediğini, tüm Rusların Putin yanlısı olmadığın göstermektir." diyen Oleinikova, kendisinin Putin'e oy vermediğini ifade etti.

AA

Oleinikova, Rusya'nın petrol ve doğal gaz gibi fosil enerji kaynaklarına da ambargo uygulanması için gösteri yaptıklarını, Avrupa'nın, savaşın birinci gününden itibaren Rusya’ya, Ukrayna'dan daha fazla para ödediğini kaydetti.

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Putin'in savaşı finanse etmek için kullandığı paranın Avrupa'dan geldiğini belirten Oleinikova, bu paranın silah almak ve Ukraynalı sivilleri öldürmek için kullanıldığını söyledi.

Berlin'de çalışan 26 yaşındaki Rus Elena Malysheva da barış isteyen insanların birlikte hareket etmesini gerektiğini vurguladı.