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Dünya Üç günlük açlık grevi Rus kadınlar Rusyanın Berlin Büyükelçiliği önünde Ukrayna için eylem yapıyor
AVRUPA

Üç günlük açlık grevi: Rus kadınlar Rusya'nın Berlin Büyükelçiliği önünde Ukrayna için eylem yapıyor

Almanya'nın başkenti Berlin'de üç genç Rus kadın, Ukrayna'ya destek için Rusya'nın Berlin Büyükelçiliği önündeki caddede açlık grevi başlattı. Berlin'de üniversite öğrencisi, 25 yaşındaki Polina Kviatkoskaia "Ukraynalılar, Rusya'dan gelmemize rağmen Ukrayna'yı desteklediğimiz için mutlu oluyor" dedi. Rusya'dan Berlin'e yeni gelen 19 yaşındaki Polina Oleinikova "Bizim görevimiz tüm Rusların bu savaşı desteklemediğini, tüm Rusların Putin yanlısı olmadığını göstermek" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Üç günlük açlık grevi: Rus kadınlar Rusyanın Berlin Büyükelçiliği önünde Ukrayna için eylem yapıyor
Rus kadınlar Rusya'nın Berlin Büyükelçiliği önünde Ukrayna için açılık grevinde.

Rusya'nın Berlin Büyükelçiliğinin bulunduğu Unter den Linden Caddesi üzerindeki yaya geçidine çadır kuran Polina Oleinikova, Polina Kviatkoskaia ve Elena Malysheva, Ukrayna'daki savaşa dikkati çekmek için üç günlük eylemi bu akşam yerel saatle 21.00'de bitirecek.

İki geceyi çadırda geçiren ve savaşın sona ermesini talep eden kadınlar, çadırın çevresinde fotoğraflar ve yazılar yerleştirerek yoldan geçenlere savaşın yol açtığı yıkımı anlatıyor.

Açıklık grevinde sadece sıvı alan Oleinikova ve arkadaşları, kendilerine meraklı bakışlarla yaklaşan yayalarla da sohbet ediyor.

"UKRAYNA'DA HAYATINI KAYBEDENLERİN YASINI TUTMAK İÇİN YAPIYORUZ"

Berlin'de üniversite öğrencisi olan 25 yaşındaki Polina Kviatkoskaia yaptığı açıklamada, eylemleriyle Ukrayna'daki savaşı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i protesto ettiklerini belirterek "Savaş başladığında büyük boyutta gösteriler yapılıyordu. Bu heyecan biraz kayboldu ancak savaş henüz bitmedi. Bu nedenle buradan geçen insanları bilgilendirmek istiyoruz. Bunun için afişler bastırdık." dedi.

Açlık grevine 15 Nisan Cuma günü başladıklarını anlatan Kviatkoskaia, burada üç gün iki gece kalacaklarını, bu akşam da açlık grevini sonlandıracaklarını söyledi.

Kviatkoskaia, bu üç günde hiçbir şey yemediklerini, sadece sıvı aldıklarını belirterek "Bunu, orada (Ukrayna'da) acı çeken insanlar ve orada hayatını kaybedenlerin yasını tutmak için yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Konuştukları kişilerin, Rus olduklarını duyunca şaşırdığını aktaran Kviatkoskaia, "İlk başta Ukrayna'dan geldiğimizi sanıyorlar. (Rus olduğumuzu anlayınca) Çoğu mutlu oluyor. Özellikle Ukrayna'dan gelenlere Rus olduğumuzu söylediğimizde bize teşekkür ediyorlar. Biz o zaman kendimizi tuhaf hissediyoruz. Onların bize teşekkür etmesi gerektiğini düşünmüyoruz. Ukraynalılar, Rusya'dan gelmemize rağmen Ukrayna'yı desteklediğimiz için mutlu oluyor." ifadesini kullandı.

AA

"PUTİN'İN İLK SAVAŞI DEĞİL"

Üç hafta önce Rusya'dan Berlin'e gelen 19 yaşındaki Polina Oleinikova, Ukrayna'daki savaşın Putin'in ilk savaşı olmadığını belirterek Rusya Devlet Başkanı'nın Ukrayna'dan önce Suriye'yi, Çeçenistan'ı ve Gürcistan'ı işgal ettiğini söyledi.

Oleinikova, bunun korkunç olduğunu ve insanların bu konuda düşünmesi gerektiğini dile getirdi.

"Bizim görevimiz tüm Rusların bu savaşı desteklemediğini, tüm Rusların Putin yanlısı olmadığın göstermektir." diyen Oleinikova, kendisinin Putin'e oy vermediğini ifade etti.

AA

Oleinikova, Rusya'nın petrol ve doğal gaz gibi fosil enerji kaynaklarına da ambargo uygulanması için gösteri yaptıklarını, Avrupa'nın, savaşın birinci gününden itibaren Rusya’ya, Ukrayna'dan daha fazla para ödediğini kaydetti.

Putin'in savaşı finanse etmek için kullandığı paranın Avrupa'dan geldiğini belirten Oleinikova, bu paranın silah almak ve Ukraynalı sivilleri öldürmek için kullanıldığını söyledi.

Berlin'de çalışan 26 yaşındaki Rus Elena Malysheva da barış isteyen insanların birlikte hareket etmesini gerektiğini vurguladı.

Ukrayna'da yaşam mücadelesi: Yemeklerini sokakta yaktıkları ateşte hazırlıyorlar
FOTOĞRAF 19
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Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açtığı ilk günlerinden itibaren savaş uçaklarıyla yoğun şekilde bombalanan Borodyanka'da halk, haftalardır sokaklarda yaşam mücadelesi veriyor.
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Ağır bombardımanlar sonucu yıkılan binaların enkazlarında sivil cesetlerin çıkarılmaya devam ettiği ve mayın temizleme çalışmalarının sürdüğü kente su, doğal gaz ve elektrik verilemiyor.
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Kentten ayrılamayan, haftalar boyunca soğuk gecelerde hasar görmüş evlerinde yorgan altına sığınarak hayatta kalmaya çalışan siviller sokakta yemek yaparak yaşıyor.
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Borodyanka'nın ana caddesinde bir apartmanın önünde yakılan odun ateşinde yemek pişiren çift, Rus bombardımanlarının ardından harabeye dönen şehirdeki yaşam mücadelelerini anlattı.<br><br>
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Kent sakini Anatoli, hasar gören ama yaşamak için kullanılabilecek durumdaki bir apartmanda kaldığını, evin önünde her gün komşularla sıcak yemek ve çay hazırladıklarını söyledi.
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Saldırıların başladığı ilk günlerden itibaren kentte doğal gaz ve elektriğin kesildiğini anlatan Anatoli, \"Biz savaşın başından beri burada kaldık. O günden bu yana evde ne gaz, ne su ne de elektrik var.\" dedi.
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Anatoli, sokakta her gün komşularla toplanarak yemek hazırladıklarını belirterek \"Ben burada eşimle beraberim. Arkadaşım da eşi ile burada. İnsanlar buraya yemek yemeye geliyor.\" şeklinde konuştu.
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Gönüllüler ve askerlerin verdiği et, patates ve su ile sıcak yemek hazırlayabildiklerini, özelikle geceleri havanın çok soğuk olduğunu anlatan Anatoli, kırılan pencereleri geçici olarak cam filmleri ile kapladıklarını söyledi.
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Anatoli \"Yorganlarla kendimizi ısıtıyoruz. Pencereleri poşetle kapladık. \" diye konuştu.
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Anatoli'nin eşi 43 yaşındaki Ekaterina Makhrina da yaklaşık bir aydır sokakta yemek pişirdiklerini dile getirerek, \"Burada kalan tüm insanlar buraya gelip yemek yiyor. Bir şekilde herkese yardım etmeye çalışıyoruz.\" ifadesini kullandı.
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Kentin çok soğuk olduğunu, geceleri hasar görmüş evde ısınmanın mümkün olmadığını anlatan Makhrina, \"Yaşlı dede ve nineleri davet ediyoruz. Kahvaltı, öğle yemeği ve akşam için de bir şeyler hazırlamaya çalışıyoruz.\" dedi.
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İlerleyen günlerde kente doğal gaz verilmesini beklediklerini kaydeden Makhrina, şehre elektrik sağlanmasının ise çok daha zaman alabileceğini belirtti.
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Ukrayna'da harabeye dönen Borodyanka'da halk yemeklerini sokakta yaktıkları ateşte pişiriyor
Title
Ukrayna'da harabeye dönen Borodyanka'da halk yemeklerini sokakta yaktıkları ateşte pişiriyor
Title
Ukrayna'da harabeye dönen Borodyanka'da halk yemeklerini sokakta yaktıkları ateşte pişiriyor
Title
Ukrayna'da harabeye dönen Borodyanka'da halk yemeklerini sokakta yaktıkları ateşte pişiriyor
Title
Ukrayna'da harabeye dönen Borodyanka'da halk yemeklerini sokakta yaktıkları ateşte pişiriyor
Title
Ukrayna'da harabeye dönen Borodyanka'da halk yemeklerini sokakta yaktıkları ateşte pişiriyor
Title
Ukrayna'da harabeye dönen Borodyanka'da halk yemeklerini sokakta yaktıkları ateşte pişiriyor
Ukrayna'da yaşam mücadelesi: Yemeklerini sokakta yaktıkları ateşte hazırlıyorlar
Ukrayna ordusunun nisan başında yeniden kontrolü sağladığı ve Rus hava saldırıları nedeniyle harabeye dönen Borodyanka kentinde halk, elektrik ve doğal gaz olmadığı için yemeklerini sokakta yaktıkları ateşte hazırlıyor.

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