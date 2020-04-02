Dünya Uçak gemisi kaptanından Pentagona imdat mektubu Savaşta değiliz askerler ölmesin
AMERİKA

Uçak gemisi kaptanından Pentagon'a imdat mektubu: Savaşta değiliz askerler ölmesin!

ABD yönetimi kadar ordusu da koronavirüsü salgını karşısında çaresiz. Guam adasında demirli Thoedore Roosevelt uçak gemisi kaptanının ABD medyasına sızan Pentagon’a mektubu da bunu doğruluyor. 5 bin mürettebatın bulunduğu gemide bir hafta önce başlayan salgında durumun kritik olduğu belirtilen mektupta geminin kaptanı “Savaşta değiliz, denizciler ölmek zorunda değil” ifadeleriyle imdat çağrısında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD Uçak Gemisi
ABD Uçak Gemisi

Çin kaynaklı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgınının yeni merkezi olan ABD, dış görevde bulunan askeri personelini korumakta da zorluk yaşıyor. Son olarak ABD donanmasının önde gelen güçlerinden uçak gemilerinde de Kovid-19 salgınına rastlandığı belirtildi. 5 bin personelle göreve yapan bir uçak gemisi kaptanının emri altındaki mürettebatta Kovid-19 vakası tespit edildiğini belirterek, ABD Savunma Bakanlığı’na acil yardım gönderilmesi amacıyla 4 sayfalık bir mektup yazdığı orta çıktı. ABD’nin Guam adasındaki askeri üssüne demirleyen Theodore Roosevelt uçak gemisi kaptanı Brett Crozier’in 30 Mart tarihli mektubunda “Savaşta değiliz, denizciler ölmek zorunda değil” ifadelerinin kullanıldığı belirtildi. Pentagon da mektubu doğruladı.

ACİL ÖNLEM LAZIM

Kaptan Crozier’in, “Acil önlem alınması gerekiyor” sözlerine yer verdiği mektubunda, tüm mürettebatın karantinaya alınması gerektiği belirtildi. Crozier mektubunda, “Mürettebatın uçak gemisinden tahliye edilerek onları iki hafta izolasyona tabi tutmak sıra dışı bir önlem olarak görünebilir ama bu alınması gereken bir risk” değerlendirmesinde bulundu.

100 KADAR VAKA VAR

Mektupta, “Savaşta değiliz. Denizciler ölmek zorunda değil. Şimdi harekete geçmezsek, en önemli yatırımımız, askerlerimizi yeterince korumamış olacağız” ifadelerine yer verildi. Gemide salgından etkilenen asker sayısı resmi olarak açıklanmasa da sızan bilgilere göre 80 ila 100 kadar vakanın bulunduğu belirtiliyor. Theodore Roosevelt uçak gemisinde ilk koronavirüs vakasının bir hafta önce Pasifik’te seyir halindeyken görüldüğü belirtilmişti.

HENÜZ BİR PLAN YOK

  • Pentagon’dan yapılan açıklamada, donamanın birkaç gündür askerleri gemiden karaya indirmenin yollarını aradığı ve bu çerçevede Guam yönetimiyle otellerin kullanılması ve sahra hastanesi kurulmasına ilişkin görüşmeler yapıldığı açıklandı. ABD Savunma Bakanı Mark Esper ise mektubu okumadığını ama gemiyi boşaltmak için zaman olmadığını belirtti. ABD Pasifik Donanması Komutanı ise askerlerin dönüşümlü karantinaya alınabileceğini belirtti.

ABD'de önümüzdeki 2 hafta çok zor geçecek,100 ila 200 bin kişinin ölebilir
DÜNYA
ABD'de önümüzdeki 2 hafta çok zor geçecek,100 ila 200 bin kişinin ölebilir
Abone Ol Google News
Trump İranı uyardı

Trump İran'ı uyardı

​Yanlış bir şey yaparsanız bunun bedelini acı bir şekilde ödersiniz.
İsrail siyasetinde koronavirüs!

İsrail siyasetinde koronavirüs!

​İsrail Sağlık Bakanı Yaakov Litzman ve eşi koronavirüse yakalandı.
Mezardan virüs bulaşır mı?

Mezardan virüs bulaşır mı?

Prof.Dr. Yamanel koronavirüsten ölen kişinin defin işlemini anlattı.
İşgalci İsrail'i de vurdu

İşgalci İsrail'i de vurdu

​İşgalci İsrail'de koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 26'ya yükseldi.
Dünyadan koronavirüs notları

Dünyadan koronavirüs notları

​Avrupa'dan Amerika'ya, Afrika'dan Ortadoğu'ya...
Kampanyaya <br>yardım yağdı

Kampanyaya
yardım yağdı

Vatandaş seferber oldu. Türkiye kenetlendi.
Konya Büyükşehir'den tam destek

Konya Büyükşehir'den tam destek

​Konyalı vatandaşların mağdur olmamasını sağlayacağız
İl bazında ilk kez açıklandı

İl bazında ilk kez açıklandı

​Türkiye'nin il il koronavirüs haritası.
Bunu hiç unutmayacağız

Bunu hiç unutmayacağız

İtalyan Bakan, yardımları bu sözlerle teslim aldı.
Vali açıkladı

Vali açıkladı

Şehre gelecek herkes 14 gün karantinaya alınacak.
Çığ gibi büyüyor

Çığ gibi büyüyor

​Milli Dayanışma Kampanyası'nda 552 milyon lira toplandı.
Teşekkürler<br>Türk halkı

Teşekkürler
Türk halkı

Türkiye'nin yardımları İtalyan çocuğu duygulandırdı.
Tedavide kullanılacak

Tedavide kullanılacak

Test sonucu gerekecek, hiçbir ek ücret alınmayacak.
Maaşlarda kesinti olacak mı?

Maaşlarda kesinti olacak mı?

​Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı.
Daha da zorlaşacak

Daha da zorlaşacak

​Bakan Soylu'dan vatandaşa açık mesaj.
Altmış üç<br>kaybımız daha var

Altmış üç
kaybımız daha var

​Bakan Koca, en çok vaka ve ölümün olduğu illeri açıkladı.
'Yerel hükümet' <br>ilan etti

'Yerel hükümet'
ilan etti

Yandaş basından ​CHP savunması.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.