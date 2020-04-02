Uçak gemisi kaptanından Pentagon'a imdat mektubu: Savaşta değiliz askerler ölmesin!

Çin kaynaklı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgınının yeni merkezi olan ABD, dış görevde bulunan askeri personelini korumakta da zorluk yaşıyor. Son olarak ABD donanmasının önde gelen güçlerinden uçak gemilerinde de Kovid-19 salgınına rastlandığı belirtildi. 5 bin personelle göreve yapan bir uçak gemisi kaptanının emri altındaki mürettebatta Kovid-19 vakası tespit edildiğini belirterek, ABD Savunma Bakanlığı’na acil yardım gönderilmesi amacıyla 4 sayfalık bir mektup yazdığı orta çıktı. ABD’nin Guam adasındaki askeri üssüne demirleyen Theodore Roosevelt uçak gemisi kaptanı Brett Crozier’in 30 Mart tarihli mektubunda “Savaşta değiliz, denizciler ölmek zorunda değil” ifadelerinin kullanıldığı belirtildi. Pentagon da mektubu doğruladı.

ACİL ÖNLEM LAZIM

Kaptan Crozier’in, “Acil önlem alınması gerekiyor” sözlerine yer verdiği mektubunda, tüm mürettebatın karantinaya alınması gerektiği belirtildi. Crozier mektubunda, “Mürettebatın uçak gemisinden tahliye edilerek onları iki hafta izolasyona tabi tutmak sıra dışı bir önlem olarak görünebilir ama bu alınması gereken bir risk” değerlendirmesinde bulundu.

100 KADAR VAKA VAR

Mektupta, “Savaşta değiliz. Denizciler ölmek zorunda değil. Şimdi harekete geçmezsek, en önemli yatırımımız, askerlerimizi yeterince korumamış olacağız” ifadelerine yer verildi. Gemide salgından etkilenen asker sayısı resmi olarak açıklanmasa da sızan bilgilere göre 80 ila 100 kadar vakanın bulunduğu belirtiliyor. Theodore Roosevelt uçak gemisinde ilk koronavirüs vakasının bir hafta önce Pasifik’te seyir halindeyken görüldüğü belirtilmişti.

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HENÜZ BİR PLAN YOK

Pentagon’dan yapılan açıklamada, donamanın birkaç gündür askerleri gemiden karaya indirmenin yollarını aradığı ve bu çerçevede Guam yönetimiyle otellerin kullanılması ve sahra hastanesi kurulmasına ilişkin görüşmeler yapıldığı açıklandı. ABD Savunma Bakanı Mark Esper ise mektubu okumadığını ama gemiyi boşaltmak için zaman olmadığını belirtti. ABD Pasifik Donanması Komutanı ise askerlerin dönüşümlü karantinaya alınabileceğini belirtti.