Uçak kazasından kurtuldu: Amazon ormanlarında 36 gün ölüm kalım savaşı verdi

Brezilya’da Ocak ayında Cessna 210 tipi tek motorlu uçakla uçuş yapan pilot Antonio Sena, uçağın motorunda meydana gelen arıza sonucu Amazon ormanına acil iniş yaptı Sena’nın acil niş sonrası uçaktan atladı.

Yere çakılan uçağın ise alevler için yandığı ifade edildi. Uçağın radardan kaybolduğunu fark eden yetkililer, her yerde Sena’yı aramaya başladı.Sena'dan ümidi kesen yetkililer, bir hafta süren arama kurtarma çalışmaları sırasında ne uçağın enkazına ne de Sena'ya ulaşabildi. Sena'nın öldüğünü düşünen arama kurtmarma ekipleri, arama kurtarma çalışmasını tamamlamaya karar verdi.

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ORMANDA 36 GÜN YAŞADI

Ormanda bazı kuşların yumurtaları, ve bitkilerle beslendiğini ifade eden Sena, aradan geçen 36 günün ardından şans eseri kestane toplayan bir grupla karşılaştığını ve kurtarıldığını belirtti. Yerel medyaya açıklama yapan Sena, “Hayatta kalmak için bana güç veren tek şey aileme olan sevgimdi” dedi.