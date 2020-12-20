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Dünya Uçakta kaos Amerikan uçağında koronalı hasta öldü
AMERİKA

Uçakta kaos: Amerikan uçağında koronalı hasta öldü

ABD'de United Airlines havayolu şirketine ait bir uçakta bir koronavirüs hastasının hayatını kaybetmesiyle büyük panik yaşandı. New Orleans'a acil iniş gerçekleştiren uçakta yolcular adeta birbirine girdi. Uçakta bulunan yolcular koronavirüsten ölen kişinin uçağın kalkışından önce de nefes almakta zorlandığını ve aşırı derecede terlediğini anlattı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD uçağında koronavirüslü hasta hayatını kaybetti.
ABD uçağında koronavirüslü hasta hayatını kaybetti.

Amerikan havayolu United Airlines'a ait bir uçakta koronavirüslü hasta hayatını kaybetti. Koronavirüs testi pozitif olan ancak semptomlarını gizleyerek uçağa binen ABD'li hayatını kaybetti.

UÇAKTA BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Florida'dan Los Angeles'a hareket eden uçakta koronavirüslü hastanın hayatını kaybetmesinin ardından büyük bir panik yaşandı.

ZOR NEFES ALIYORDU

New Orleans'a acil iniş gerçekleştiren uçakta yolcular adeta birbirine girdi. Uçakta bulunan yolcular koronavirüsten ölen kişinin uçağın kalkışından önce de nefes almakta zorlandığını ve aşırı derecede terlediğini anlattı.

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