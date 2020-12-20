Uçakta kaos: Amerikan uçağında koronalı hasta öldü

Amerikan havayolu United Airlines'a ait bir uçakta koronavirüslü hasta hayatını kaybetti. Koronavirüs testi pozitif olan ancak semptomlarını gizleyerek uçağa binen ABD'li hayatını kaybetti.
UÇAKTA BÜYÜK PANİK YAŞANDI
Florida'dan Los Angeles'a hareket eden uçakta koronavirüslü hastanın hayatını kaybetmesinin ardından büyük bir panik yaşandı.
ZOR NEFES ALIYORDU
New Orleans'a acil iniş gerçekleştiren uçakta yolcular adeta birbirine girdi. Uçakta bulunan yolcular koronavirüsten ölen kişinin uçağın kalkışından önce de nefes almakta zorlandığını ve aşırı derecede terlediğini anlattı.