Uçakta kaos: Amerikan uçağında koronalı hasta öldü ABD'de United Airlines havayolu şirketine ait bir uçakta bir koronavirüs hastasının hayatını kaybetmesiyle büyük panik yaşandı. New Orleans'a acil iniş gerçekleştiren uçakta yolcular adeta birbirine girdi. Uçakta bulunan yolcular koronavirüsten ölen kişinin uçağın kalkışından önce de nefes almakta zorlandığını ve aşırı derecede terlediğini anlattı.

Haber Merkezi 20 Aralık 2020, 16:42 Son Güncelleme: 20 Aralık 2020, 16:45 Yeni Şafak