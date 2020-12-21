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Dünya Uçuşlar durdu kaos başladı İngilteredeki havaalanlarında büyük panik
AVRUPA

Uçuşlar durdu kaos başladı: İngiltere'deki havaalanlarında büyük panik

Aralarında Türkiye'nin de olduğu pek çok ülkenin İngiltere ile uçuşlarını durdurmasının ardından İngiltere'deki havalimanlarında kaos yaşandı. Birçok yolcu yasaklar gelmeden önceki son uçağa binmek istedi. Ulaşım yetkilileri İngiltere-Fransa sınırının gece saatlerinde kapanacağını ve son trenin saat 22: 24'te olacağını açıkladı. Bunun üzerine birçok vatandaş da tren garlarına hücum etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İngiltere'deki havalimanlarında büyük bir kaos yaşandı.
İngiltere'deki havalimanlarında büyük bir kaos yaşandı.

Aralarında Türkiye'nin de oluğu pek çok ülke mutasyona uğrayan virüs sebebiyle İngiltere'ye kapılarını kapattı. Yüzde 70 daha bulaşıcı olan türün sadece Londra ve civarında değil ülkenin tamamında görüldüğü belirlendi.

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GARLARA HÜCUM ETTİLER

Pek çok ülkenin İngiltere ile uçuşlarını durdurmasının ardından İngiltere'deki havalimanlarında kaos yaşandı. Birçok yolcu yasaklar gelmeden önceki son uçağa binmek istedi. Eurotunnel Le Shuttle, İngiltere-Fransa sınırının gece saatlerinde kapanacağını ve son trenin saat 22: 24'te olacağını açıkladı. Bunun üzerine birçok vatandaş da tren garlarına hücum etti.

Uçuşların çoğunun durmasının ardından ise birçok yolcu havaalanı ve garlarda mahsur kaldı.

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