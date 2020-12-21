Uçuşlar durdu kaos başladı: İngiltere'deki havaalanlarında büyük panik

Aralarında Türkiye'nin de oluğu pek çok ülke mutasyona uğrayan virüs sebebiyle İngiltere'ye kapılarını kapattı. Yüzde 70 daha bulaşıcı olan türün sadece Londra ve civarında değil ülkenin tamamında görüldüğü belirlendi.

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GARLARA HÜCUM ETTİLER

Pek çok ülkenin İngiltere ile uçuşlarını durdurmasının ardından İngiltere'deki havalimanlarında kaos yaşandı. Birçok yolcu yasaklar gelmeden önceki son uçağa binmek istedi. Eurotunnel Le Shuttle, İngiltere-Fransa sınırının gece saatlerinde kapanacağını ve son trenin saat 22: 24'te olacağını açıkladı. Bunun üzerine birçok vatandaş da tren garlarına hücum etti.

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Uçuşların çoğunun durmasının ardından ise birçok yolcu havaalanı ve garlarda mahsur kaldı.

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