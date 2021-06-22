​UEFA Almanya - Macaristan maçında Allianz Arena’nın LGBT renklerinde aydınlatılmasını yasakladı.

UEFA, Almanya - Macaristan maçında Allianz Arena’nın sapkın LGBT hareketinin renklerinde aydınlatılmasını yasakladı.

ŞAMPİYONAYA KATILAN ÜLKELERİN RENKLERİ OLACAK

Bild gazetesinde yer alan habere göre pazartesi akşamı Avrupa Futbol Birliği ve Avrupa Şampiyonası organizasyon komitesi bu konuda anlaşmaya vardı. Bunun yerine, arena planlandığı gibi UEFA ve şampiyonaya katılan ülkelerin renkleriyle aydınlatılacak.

TEŞVİK REKLAMLARINA YASAK

Macaristan'da geçtiğimiz günlerde 18 yaş altı için eşcinselliğin ‘teşvik edilmesini’ içeren reklamlar ve içerikler yasaklandı. Kabul edilen yeni yasaya göre okullarda, 18 yaş altındaki kişileri, eşcinselliğe ve cinsiyet değişikliğine teşvik eden herhangi bir içeriğin gösterimi yasaklandı.

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