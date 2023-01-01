Uganda Devlet Başkanı tasarruf için memurlara yurt dışına seyahat yasağı getirdi

Museveni, Uganda Petrol Enstitüsünün Kigumba'daki tesislerine yaptığı ziyarette, yatırımlar için yeterli kaynak bulunamadığına işaret ederek, "Memurlara ve vekillere yurt dışına seyahat etmekten vazgeçmelerini söyleyin. Kigumba burada para için ağlarken, bütün paralar dış seyahate gidiyor." dedi.