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Dünya
Uganda Devlet Başkanı tasarruf için memurlara yurt dışına seyahat yasağı getirdi
Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, devlet harcamalarını azaltmak için memurlara ve milletvekillerine yurt dışına seyahat yasağı getirilmesi talimatı verdi.
12:29 . 16/01/2023 Pazartesi
AA
Uganda Petrol Enstitüsünün Kigumba

Uganda Petrol Enstitüsünün Kigumba

Museveni, Uganda Petrol Enstitüsünün Kigumba'daki tesislerine yaptığı ziyarette, yatırımlar için yeterli kaynak bulunamadığına işaret ederek, "Memurlara ve vekillere yurt dışına seyahat etmekten vazgeçmelerini söyleyin. Kigumba burada para için ağlarken, bütün paralar dış seyahate gidiyor." dedi.

Devlet Başkanı Museveni, petrol ve gaz gibi ekonomiye milyarlarca dolar kaynak sağlayacak sektörler dururken, bu sektörlere öncelik vermemesi nedeniyle Maliye Bakanlığına tepki gösterdi.

Geleceğin petrol araştırmacılarını yetiştirecek tesise yeterli bütçe ayrılmamasını eleştiren Museveni, durumun planlama eksikliğinden kaynaklandığını söyledi. Uganda'da sahip olduğu rezervleri petrol boru hattı projesiyle Tanzanya'ya taşıyarak 2025'te dünya pazarına satmayı planlıyor. Uganda-Kongo Demokratik Cumhuriyeti sınırındaki Albert Gölü’nde bulunan rezervden günlük 200 bin varil petrol üretilmesi hedefleniyor.

Petrol rezervinde Total yüzde 56, Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi (CNOOC) yüzde 28, Uganda Ulusal Petrol Şirketi (UNOC) ise yüzde 15 paya sahip.



#petrol
#Uganda
#yasak
#tasarruf
2 gün önce
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