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Dünya

Uganda tarihinde ilk kez petrol üretimine başlıyor

Uganda yaklaşık 20 yıl önce keşfettiği petrol rezervlerini ilk kez bugün çıkarmaya başlayacağını duyurdu.

11:59 . 24/01/2023 Salı
AA
Uganda tarihinde ilk kez petrol üretimine başlıyor

Uganda tarihinde ilk kez petrol üretimine başlıyor

Uganda yaklaşık 20 yıl önce keşfettiği petrol rezervlerini ilk kez bugün çıkarmaya başlayacak. Uganda Petrol İdaresi'nden (PAU) yapılan açıklamada, Kingfisher petrol sahalarındaki petrol kuyularında sondaja başlanacağı kaydedildi.


Üretim başlangıç programına Devlet Başkanı Yoweri Museveni ve çok sayıda hükümet yetkilisi katılacak. Ülkede keşfedilen 2 petrol sahasından biri olan Kingfisher, Albert Gölü yakınlarında bulunuyor.


Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi (CNOOC) tarafından işletilen Kingfisher sahası dışındaki Tilenga petrol sahası da Fransız TotalEnergies tarafından işletiliyor.


Uganda hükümeti, petrol rezervlerini Tanzanya kıyısına taşıyacak Doğu Afrika Ham Petrol Boru Hattı'nın (EACOP) inşasını geçen hafta onaylamıştı.


Uganda, projenin tamamlanmasıyla 2025'te günlük 200 bin varil petrol üretmeyi hedefliyor. Ülkenin 2006'da keşfettiği rezervle Doğu Afrika’nın en büyük petrol ihracatçısı olacağı tahminleri yapılıyor.



#Uganda
#Petrol
#Uganda Petrol İdaresi
2 saat önce
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Uganda tarihinde ilk kez petrol üretimine başlıyor
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