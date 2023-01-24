Uganda tarihinde ilk kez petrol üretimine başlıyor

Uganda yaklaşık 20 yıl önce keşfettiği petrol rezervlerini ilk kez bugün çıkarmaya başlayacak. Uganda Petrol İdaresi'nden (PAU) yapılan açıklamada, Kingfisher petrol sahalarındaki petrol kuyularında sondaja başlanacağı kaydedildi.

Üretim başlangıç programına Devlet Başkanı Yoweri Museveni ve çok sayıda hükümet yetkilisi katılacak. Ülkede keşfedilen 2 petrol sahasından biri olan Kingfisher, Albert Gölü yakınlarında bulunuyor.