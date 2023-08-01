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Dünya

Uganda'da kolera salgını: 8 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin güneydoğusundaki Namayingo bölgesinde kolera salgınında can kayıplarının kaydedildiği bilgisi paylaşıldı. Namayingo'da kolera salgını nedeniyle 8 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, salgından korunmak için halka hijyen kurallarına uyma çağrısı yapıldı.

17:33 . 1/08/2023 Salı
AA
Uganda'da kolera salgını: 8 kişi hayatını kaybetti.

Uganda'da kolera salgını: 8 kişi hayatını kaybetti.

Uganda'da 15 Temmuz'da patlak veren kolera salgını nedeniyle şimdiye kadar 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.


Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin güneydoğusundaki Namayingo bölgesinde kolera salgınında can kayıplarının kaydedildiği bilgisi paylaşıldı.


Namayingo'da kolera salgını nedeniyle 8 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, salgından korunmak için halka hijyen kurallarına uyma çağrısı yapıldı.


Uganda'da geçen sene de kolera salgınında en az 20 kişi ölmüştü.


Afrika ülkelerinden Burundi, Kamerun, Etiyopya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Nijerya, Kenya ve Somali kolera salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alıyor.


"Vibrio" bakterisinin neden olduğu, gıda ve su yoluyla bulaşan kolera, şiddetli ishale ve vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık, tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor. Temiz su ihtiyacının karşılanamaması ve tıbbi müdahalenin anında ve etkili yapılamaması, hastalık ve ölüm riskini artırıyor.



#Uganda
#Kolera
#Salgın
1 saat önce
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