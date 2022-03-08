Dünya Ukrayna 12 binden fazla Rus askeri hayatını kaybetti
AVRUPA

Ukrayna: 12 binden fazla Rus askeri hayatını kaybetti

Rusya-Ukrayna savaşında 13'üncü güne girildi. Rusya başkent Kiev'in çevresindeki kentler dahil birçok şehri kuşattı. Öte yandan Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun 12 binden fazla askerini kaybettiği bildirildi.

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Haber Merkezi AA
Ukrayna: 12 binden fazla Rus askeri hayatını kaybetti
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Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-7 Mart'taki kayıplarıyla ilgili veriler paylaştı.

Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 12 binden fazla askeri öldürüldü, Ruslara ait 48 uçak, 80 helikopter, 303 tank, 1036 zırhlı araç, 120 top, 56 roketatar sistemi ve 27 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri, 474 araç, 3 hafif sürat teknesi, 60 yakıt aracı ve 7 İHA kaybetti.

İşgalde 13'üncü gün: Rusya beş kentte geçici ateşkes ilan etti
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İşgalde 13'üncü gün: Rusya beş kentte geçici ateşkes ilan etti

Ukrayna’da sivillerin tahliyesi için geçici ateşkes başladı
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Ukrayna’da sivillerin tahliyesi için geçici ateşkes başladı

Lviv'de sivillere molotof yapma eğitimi veriliyor
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Lviv'deki bir sinema merkezinde gönüllüler tarafından isteyen sivillere şehrin korunmasında kullanılmak üzere molotofkokteyli yapma eğitimi veriliyor.
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Eğitimlerde molotofun nasıl yapılacağı ve nasıl kullanılacağı konusunda ayrıntılı bilgi veriliyor.
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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırıların ardından Lviv'de yerel halka muhtemel bir Rus saldırısına karşı molotofkokteyli yapma eğitimi veriliyor.

Zelenskiy başkanlık ofisinden halka seslendi: Ekibimle birlikte Kiev'deyim ve zafer için çalışıyoruz
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Zelenskiy başkanlık ofisinden halka seslendi: Ekibimle birlikte Kiev'deyim ve zafer için çalışıyoruz
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana ilk kez başkanlık ofisindeki masasının başından halka seslendi.

Zelenskiy, herkesin sahada savunmada olduğunu belirterek, 'Pazartesi gününün zor bir gün olduğunu söylerdik. Ülkemizde bir savaş var ve artık bizim için her gün pazartesi. Her günün, her gecenin böyle olmasına alıştık. Mücadelemizin, savunmamızın 12. günündeyiz. Herkes olması gereken yerde. Ben Kiev'deyim, ekibim de benimle.' dedi.
Lviv diken üstünde

Lviv diken üstünde

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Köpekten kaçarkenyola fırladı

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