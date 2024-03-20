Ukrayna açıkladı: Savaşın başlamasından bu yana AB'den 88 milyar avro yardım aldık

"AB üyeliğine giden yolun bir alternatifi olmadığını gördük. Bu, geri dönüşü olmayan bir yoldur. Bu, uzak geleceğin değil yakın geleceğin meselesidir. Şu anda bugün ve her zaman birbirimize ihtiyacımız var. Birlik, bu gücümüz ve gelecek nesiller için gerçeğimizdir"