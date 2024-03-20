Ukrayna açıkladı: Savaşın başlamasından bu yana AB'den 88 milyar avro yardım aldık

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, AB-Ukrayna Ortaklık Konseyi toplantılarının 9'uncusu yapıldı.
Toplantı sonrasında yapılan baş başa görüşmede, AB'nin Ukrayna için askeri desteğinin sürdürülmesi, dondurulan Rus varlıklarının Ukrayna'nın ihtiyaçları için kullanılması, Küresel Barış Zirvesi'ne hazırlık ve diğer konular ele alındı.
Toplantının bitiminde Şmıgal, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
"Toplam 88 milyar avro yardım aldık"
Şmıgal, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile de görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından taraflar ortak basın toplantısında konuştu.
Şmıgal, bu fonların, Ukrayna'nın makro finansal istikrarını ve sürdürülebilirliğini korumalarını sağladığını, bu fonlarla en önemli bütçe harcamalarını karşılayabileceklerini kaydetti.