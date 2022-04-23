Ukrayna artık Rusya'dan daha çok tanka sahip

Rusya-Ukrayna savaşı 8. haftasında devam ederken Buça'da yaşanan sivil katliam ve kritik kent Mariupol'ün Rus birlikleri tarafından kuşatılması ABD ve Batılı müttefikleri Ukrayna'ya yönelik askeri yardımları artırmaya yöneltti.

3 MİLYAR DOLARDAN FAZLA YARDIM GÖNDERİLDİ

Son raporlara göre, Rusya'nın 24 Şubat'taki işgalinden bu yana Ukrayna'ya toplamda 3 milyar dolardan fazla askeri yardım gönderildi.

Son olarak ABD Başkanı Joe Biden Ukrayna'ya 1.3 milyar dolarlık ek askeri yardım yapılacağını açıkladı. Pentagon Sözcüsü John Kirby, Ukrayna silah yardımı paketinde obüs topları, 121'den fazla insansız hava aracı, top mermileri, taktik araçlar ve yedek parçaların yer aldığını duyurdu.

UKRAYNA'NIN ARTIK RUSYA'DAN DAHA ÇOK TANKI VAR

ABD'den üst düzey bir savunma yetkilisi Washington Post'a yaptığı açıklamada Ukrayna'nın şu an Rusya'dan daha fazla tankı olduğunu açıkladı.

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İsminin açıklanmasını istemeyen yetkili "Şu anda Ukraynalılar Rusların sahip olduğundan daha fazla tanka sahip ve onları kullanma yetkileri var" dedi.

RUSYA DONBAS İÇİN HAZIRLIK YAPIYOR

Rusya'nın kara operasyonlarını kuzey Ukrayna'dan doğuda Donbas'a ve güneyde Mariupol'a kaydırdığına dikkat çeken ABD'li yetkili iki düzine Rus taburunun yeniden donatıldığını ve ikmal edildiğini açıkladı.

AVANTAJ DURUMU DEĞİŞTİ

ABD'nin yanı sıra NATO üyesi Çekya da Ukrayna'ya yardım için kolları sıvadı. Çekya geçtiğimiz günlerde Ukrayna’ya çok sayıda T-72 tipi Tank ile BVP-1 tipi zırhlı araç gönderileceğini duyurarak tank desteği sağlayan ilk ülke oldu.

Askeri analistler Sovyet döneminden kalma T-72 tanklarının Kiev'e teslim edilmesinin savaştaki avantaj durumunu ciddi şekilde değiştirdiğini belirtiyor.

Önümüzdeki günlerde Donbas'ta patlak vermesi beklenen büyük çatışma öncesi her iki taraf da hazırlık yaparken tank sayısındaki yeni dengenin gidişatı önemli derecede etkilemesi bekleniyor.

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RUSYA YÜZLERCE TANK KAYBETTİ

ABD merkezli düşünce kuruluşu Rand Corporation ve İngiltere merkezli Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'ne göre Rusya'nın işgalin başında 2.700 tankı vardı. Ancak Ukrayna'nın şaşırtan direnişi ve Batı'nın güçlü desteği ile Rusya sahada büyük kayıplar verdi.

Ukrayna, Rusya'nın 680'den fazla tankını kaybettiğini, bunların çoğunun imha edildiğini, bazılarının ise terk edilmiş olarak bulunduktan sonra el değiştirdiğini iddia ediyor.

Sosyal medyaya ve ajanslara düşen terk edilmiş Rus tanklarının görüntüleri Ukrayna'nın bu iddiasını destekliyor.

Askeri uzmanlar Rusya'nın büyük kaybını batılı ülkelerin Ukrayna'ya verdiği gelişmiş tanksavar silahlarına ve Rusya'nın tanklarını kötü şekilde kullanmasına bağlıyor.

RUSYA UYARDI: GÖNDERİLEN SİLAHLAR MEŞRU HEDEFİMİZ

Ukrayna'nın müttefikleri Ukrayna'ya askeri yardımı artırmayı planlarken, Kremlin NATO ve Batılı ülkeleri uyararak Ukrayna'ya gönderilen askeri sevkiyatların meşru hedef sayılarak vurulacağını belirtiyor.

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