Ukrayna: Ateşkes, birliklerin geri çekilmesi ve güvenlik garantisi talep ediyoruz

Spor

Galatasaray-Beşiktaş rekabetinden ilginç notlar

97 yıllık rekabette ilk golü Beşiktaşlı Refik Osman Top attı. Rekabetin gol kralı 29 golle Beşiktaşlı Hakkı Yeten olurken, Galatasaraylı Gündüz Kılıç, 5 kezle bir maçta en fazla gol atan futbolcu unvanını aldı. Geride kalan 350 maçta en farklı skorlu galibiyetleri Galatasaray 9-2, Beşiktaş ise 5-0'lık sonuçlarla elde etti. Beşiktaş üst üste 17, Galatasaray ise 15 maç rakibine karşı galip gelemedi. Siyah-beyazlı takımın ev sahipliğinde, 22 Eylül 2013 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan derbiyi deplasman yasağı nedeniyle tamamı Beşiktaşlı 76 bin 127 biletli seyirci izledi ve bu rakam lig tarihinin seyirci rekoru olarak kayıtlara geçti.