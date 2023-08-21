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Dünya

Ukrayna Bahmut yakınlarında 3 kilometrekarelik bir alanın daha kurtarıldığını duyurdu

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, geçen hafta Bahmut yakınlarında 3 kilometrelik alanın daha kurtarıldığını bildirdi. Ukrayna ordusunun Bahmut kentinin güney kanadında ilerlemeye devam ettiğini belirten Malyar, "Geçen hafta içinde 3 kilometrekarelik alan daha kurtarıldı. Toplamda Bahmut çevresinde kurtarılan 43 kilometrekarelik bir alandan söz edebiliriz." ifadesini kullandı.

10:12 . 21/08/2023 Monday
AA
Ukrayna

Ukrayna

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, geçen hafta Bahmut yakınlarında 3 kilometrelik alanın daha kurtarıldığını bildirdi.


Savunma Bakanlığı Askeri Basın Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Malyar'ın Ukrayna ordusunun Bahmut yönünde başarı elde ettiğine ilişkin açıklamasına yer verildi.


Ukrayna ordusunun Bahmut kentinin güney kanadında ilerlemeye devam ettiğini belirten Malyar,
"Geçen hafta içinde 3 kilometrekarelik alan daha kurtarıldı. Toplamda Bahmut çevresinde kurtarılan 43 kilometrekarelik bir alandan söz edebiliriz."
ifadesini kullandı.

Bakan Yardımcısı Malyar, geçen hafta Ukrayna güçlerinin Bahmut'ta 3 kilometrekarelik alanı kurtardığını, böylece toplam kurtarılan alanın 40 kilometrekareye çıktığını açıklamıştı.




#Ukrayna
#Bahmut
#Rusya
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