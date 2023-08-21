Ukrayna Bahmut yakınlarında 3 kilometrekarelik bir alanın daha kurtarıldığını duyurdu

Hollanda Başkanı Mark Rutte, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Eindhoven kentindeki askeri hava üssünde bir araya geldi. Rutte görüşmeye dair yaptığı açıklamada, "Danimarka ve Hollanda Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı göndermeyi kabul etti." sözlerine yer verdi. Zelenski ise konuya dair Telegram hesabından fotoğraflı paylaşım yaptı. Teslim alacakları uçakları inceleyen Zelenski, Rutte ile savaş uçağı önünde çektiği selfieyi paylaştı.