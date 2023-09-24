Ukrayna barış formülünün 10 şartını yayımladı: Rusya topraklarımızdan çekilmeli

Sınır dışı edilen ya da esir alınanların serbest bırakılması gerektiği ifade edilen dördüncü maddede

, “Bugün hem asker hem de sivil binlerce Ukraynalı Rusların esareti altındadır. Aralarında en az 20 bin çocuğun da bulunduğu pek çok kişi zorla sınır dışı edilmiştir. Birçoğu şu anda acımasız işkence ve kötü muameleye maruz kalmaktadır. Ukrayna, mahkumların serbest bırakılmasını ve yasadışı olarak Rusya'ya sınır dışı edilen tüm çocuk ve yetişkinlerin serbest bırakılmasını önermektedir” denildi.