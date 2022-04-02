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Dünya Ukrayna Bir günde Mariupoldan 2 bine yakın sivil tahliye edildi
AVRUPA

Ukrayna: Bir günde Mariupol’dan 2 bine yakın sivil tahliye edildi

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın işgal ettiği Mariupol kentinden son 24 saatte 2 bin sivilin çıkarıldığını duyurdu.

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Haber Merkezi AA
Ukrayna: Bir günde Mariupol’dan 2 bine yakın sivil tahliye edildi
Arşiv

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Mariupol, kısmen Rus ordusunun kontrolü altında kalmaya devam ediyor.

Rus birliklerinin kontrolünü tamamen ele almaya çalıştığı ve topçu sistemlerini yerleştirmeyi sürdürdüğü şehirde, 40 otobüs ve özel araçlarla son bir günde 2 bine yakın sivil güvenli bölgeye tahliye edildi.

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İnsani durumun kritik aşamaya geldiği Mariupol şehrinden sivillerin tahliyesi gün geçtikçe zorlaşıyor.

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"RESTORE ETMEK İÇİN 10 MİLYAR DOLAR GEREKLİ"

Öte yandan Mariupol Belediye Başkanı Vadim Boyçenko, hasar tespit çalışmalarına göre, şu anda tamamen tahrip olmuş Mariupol'un altyapısını restore etmek için en az 10 milyar dolar gerekeceğini söyledi.

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