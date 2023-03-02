|
Reklam
Reklam
Dünya

Ukrayna: Bryansk saldırısındaki "sabotaj grubu" iddiası klasik bir provokasyon

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, sosyal medya aracılığıyla, Rusya'nın Bryansk bölgesindeki saldırının sorumluları için "Rusya’daki Ukraynalı 'sabotaj grupları' hikayesi klasik bir provokasyondur." açıklamasında bulundu.

17:18 . 2/03/2023 Perşembe
AA
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak.

Podolyak, sosyal medya aracılığıyla Rusya'nın Bryansk bölgesindeki Ukraynalı "sabotaj gruplarına” ilişkin açıklama yaptı. Podolyak, şu ifadeleri kullandı:


  • "Rusya’daki Ukraynalı 'sabotaj grupları' hikayesi klasik bir provokasyondur. Tamamen bilinçli. Rusya, bir yıllık savaşta başka bir ülkeye saldırıyı ve artan yoksulluğu bir şekilde haklı çıkarmak için kendi halkını korkutmak istiyor. Bu arada Rusya’da partizan hareketi güçleniyor ve daha saldırgan hale geliyor. Kendi partizanlarınızdan korkunuz.”

Rusya'da Bryansk Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz, bölgedeki bir köyde Ukrayna'ya ait "sabotaj grubunun" silahlı saldırısında 1 kişinin hayatını kaybettiğini, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin bu grubun ortadan kaldırılması için gerekli önlemleri aldığını bildirmişti.


Rus basınında yer alan haberlerde de Lyubeçane köyündeki markette yaklaşık 6 kişiyi rehin alan "sabotaj grubu" ile Rosgvardiya'ya bağlı askerler arasında çatışmaların yaşandığı belirtilmişti.




#Ukrayna
#Rusya
#Bryansk
1 saat önce
default-profile-img
Ukrayna: Bryansk saldırısındaki "sabotaj grubu" iddiası klasik bir provokasyon
Formula 1'de heyecan başlıyor: Tarihin en uzun sezonu olacak
TBMM'de kabul edildi: 'Asrın felaketi'nin sonuçlarının araştırılması için komisyon kurulacak
Hedefte İran savaş gemileri var: İsrail'den Brezilya'ya nota
DSÖ'den Afrika'da kolera ile mücadele için daha fazla yardım çağrısı
La Liga'da VAR tartışması: Ligin durdurulmasını istediler
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.