Ukrayna: Bryansk saldırısındaki "sabotaj grubu" iddiası klasik bir provokasyon

"Rusya’daki Ukraynalı 'sabotaj grupları' hikayesi klasik bir provokasyondur. Tamamen bilinçli. Rusya, bir yıllık savaşta başka bir ülkeye saldırıyı ve artan yoksulluğu bir şekilde haklı çıkarmak için kendi halkını korkutmak istiyor. Bu arada Rusya’da partizan hareketi güçleniyor ve daha saldırgan hale geliyor. Kendi partizanlarınızdan korkunuz.”