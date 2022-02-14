Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: Türkiye'nin ara buluculuğuyla bu durumu çözebiliriz

Adana'da geçen yıl temmuz ayında Sarıçam ilçesi Gökbuket köyünde orman yangını olan alana Ukrayna-Türkiye Dostluk ve Hatıra Ormanı oluşturuldu.

Hatıra ormanının açılışına Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, OGEM-VAK Genel Müdürü Mustafa Akkız, Hayat Vakfı Başkanı Guyana Yüksel'in yanı sıra Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar katıldı. Etkinlikte, Adana-Ukrayna Dostluk Kültür Eğitim Yardımlaşma Derneği ile Akdeniz Ukrayna Derneği'nin yöresel şarkılar eşliğindeki gösterisinin ardından 10 bin fidan dikildi.

"Gerekirse savunmaya hazırız"

Etkinliğin ardından Rusya ile Ukrayna arasındaki duruma dair açıklama yapan Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, "Aslında savaş 8 yıldır devam ediyor ve bizim vatandaşlarımız bunu hissediyorlar. Çünkü 15 bin askerimiz hayatlarını verdi bu savaşta.

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Şimdi bu gerginlik artıyor tabi çünkü Rusya askerlerini ve mühimmatını sınırlarda biriktiriyor. Biz bu durumun barışçıl bir şekilde çözülmesini bekliyoruz ama gerekirse savunmaya da hazırız. Umuyoruz ki Rusya, sağlıklı düşünerek savaşı başlatmadan bu durumu bitirir. Bu durumun barışçıl bir şekilde çözülmesi konusunda, Türkiye'nin ara buluculuğuyla bu durumu çözebiliriz" diye konuştu.

"Türkiye'nin desteğine önem veriyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna ziyaretiyle ilgili de konuşan Vasyl Bodnar, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüksek düzeyde bir destek gösterdi.

İmzalanan anlaşmalar bizim ne kadar ciddi ve ne kadar güçlü stratejik partnerler olduğumuzu da gösterdi. Bu nedenle Türkiye hükümeti ve halkının desteğini ve dayanışmasını görüyoruz. Asıl düşmanın kim olduğunu da biliyoruz.

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Bu desteğe büyük önem ve değer veriyoruz ve ara buluculuk yöntemiyle bu krizin çözülmesini umuyoruz. Rusya ile Batı arasındaki bir krizin olduğu yönündeki söylentilere de kulak asmamak lazım. Çünkü aslında bu Rusya ile Ukrayna arasındaki bir kriz ve Rusya'nın Ukrayna'ya doğru saldırganlığıdır."