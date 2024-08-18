|
Dünya

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Kursk'taki pozisyonumuzu güçlendiriyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna ordusunun Rusya'nın Kursk bölgesinde ele geçirdiği yerlerde pozisyonunu güçlendirdiğini açıkladı. Zelenski,''Şimdi mevzilerimizi güçlendiriyoruz. Varlığımızın dayanak noktası giderek güçleniyor'' ifadelerini kullandı.

11:34 - 18/08/2024 Pazar
DHA
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, “General Syrskyi ayrıca kuvvetlerimizin Kursk bölgesindeki mevzilerinin güçlendirilmesi ve stabilize edilen alanın genişletilmesi konusunda da bilgi verdi” dedi.


Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ukrayna ordusunun Kursk'taki faaliyetlerinin ‘istedikleri gibi gittiğini' belirterek, “General Syrskyi Kursk bölgesindeki ilerleyişimizin devam ettiğini bildirdi. Operasyon tam da beklediğimiz gibi gelişiyor. Ukraynalıların cesareti büyük işler başarıyor. Şimdi mevzilerimizi güçlendiriyoruz. Varlığımızın dayanak noktası giderek güçleniyor. Rus askeri personelini yakalayan ve böylece Rusya'nın elindeki savaşçılarımızın ve sivillerin serbest bırakılmasını sağlayan tüm askerlerimize ve komutanlarımıza teşekkür ediyorum. General Syrskyi ayrıca Kuvvetlerimizin Kursk bölgesindeki mevzilerinin güçlendirilmesi ve istikrara kavuşturulan alanın genişletilmesi konusunda da bilgi verdi” ifadelerini kullandı.


#Ukrayna
#Rusya
#Savaş
36 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
AÖF yeni kayıtları ne zaman başlayacak? 2024-2025 AÖF kayıt yenileme ve sınav tarihleri