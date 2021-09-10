Dünya Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiden Putini kızdıracak açıklama Rusya ile savaşabiliriz
AVRUPA ASYA

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den Putin'i kızdıracak açıklama: Rusya ile savaşabiliriz

Ukrayna'da Devlet Başkanı Zelenski, Rusya ile ilişkileri ve Vladimir Putin ile ilgili olarak çok sert açıklamalarda bulundu. Zelenski "Rusya ile savaşabiliriz" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiden Putini kızdıracak açıklama: Rusya ile savaşabiliriz
Ukrayna'da Devlet Başkanı Zelenski - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Ukrayna ve Rusya arasında yılın başlarında başlayan gerilim yeniden alevlendi. Reuters'ta yer alan habere göre Devlet Başkanı Zelenski Rusya ile ilgili çok sert açıklamalar yaparak 'Rusya ile savaşabiliriz' ifadesini kullandı.

ABD ile ilişkilerinin her zamankinden iyi olduğunu belirten Zelenski henüz ABD'nin Ukrayna'nın NATO'ya katılımıyla ilgili bir pozisyon almadığını da sözlerine ekledi.

Zelenski, 'Putin'i düşünecek vaktim yok, sadece gerçekçi bir görüşme ile ilgiliyim' derken ülkesinin koronavirüs salgınındaki ekonomik durumla kimseye sırtını dayamadan kendi imkanlarıyla mücadele ettiğinin de altını çizdi.

Rusya'dan Ukrayna ve NATO'ya Donbass çağrısı
DÜNYA
Rusya'dan Ukrayna ve NATO'ya Donbass çağrısı

5 soruda Rusya-Ukrayna krizi
DÜNYA
5 soruda Rusya-Ukrayna krizi

DONBAS KRİZİ

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan Donbas krizin 2021'in ilk aylarına damga vurmuştu.

Ukrayna’nın güneydoğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna ordusu arasında zaman zaman tansiyon yükselmeye devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, cepheyi ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, sene başından bu yana bölgede yaşanan saldırılarda 26 Ukrayna askerinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

  • Kremlin'den yapılan açıklamada ise 'Ukrayna ile savaş ihtimalinin ortaya çıkmasına kimse izin vermeyecek' ifadesine yer verilmişti.

Ukrayna'da kriz: Rusya'dan sınıra yoğun asker sevkiyatı
DÜNYA
Ukrayna'da kriz: Rusya'dan sınıra yoğun asker sevkiyatı

Ukrayna-Rusya sınırında tansiyon düşüyor
DÜNYA
Ukrayna-Rusya sınırında tansiyon düşüyor

Rusya'dan Ukrayna'ya 'sınırdan askerlerimizi çekmiyoruz' mesajı
DÜNYA
Rusya'dan Ukrayna'ya 'sınırdan askerlerimizi çekmiyoruz' mesajı

Ukrayna’da çantalar hazır
DÜNYA
Ukrayna’da çantalar hazır
Abone Ol Google News
Türkiyede ilk

Türkiye'de ilk

"Akrabalık ilişkilerini bile çözebiliyoruz."
Beş kilo cevizi 3 dakikada soyuyoruz

'Beş kilo cevizi 3 dakikada soyuyoruz'

​Çamaşır makinesinden ceviz kabuğu soyma makinesi yaptılar.
Cumhurbaşkanı Kahramanmaraşta

Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuşuyor.

Tıp Ödülleri sahiplerini buldu

Tıp Ödülleri sahiplerini buldu

​Eczacıbaşı Tıp Onur Ödülü Prof. Şahin ve Dr. Türeci'ye verildi.

​Milli takımda Şenol Güneş dönemi sona erdi.

Bu araç bir TL ile 250 kilometre gidiyor.

Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı yakalandı.

İlginç anlar böyle kaydedildi...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.