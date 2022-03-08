Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Sonuna kadar savaşacağız savaştıkça ne kadar güçlü olduğumuzu gördük

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, İngiltere Avam Kamarası'na video konferans yöntemiyle seslendi.

"Ülkemizi kaybetmek istemiyoruz. Herkes uyandı, çocuklar siviller, tüm Ukrayna o günden beri uyumuyor. Hepimiz ülkemiz için savaştık." diyen Zelenskiy, sonuna kadar savaşacaklarını söyledi.

"Rus güçleri silahlarımızı bırakmayı teklif ettik ancak bizim savaşmaya devam etmemiz gerekiyor. Savaştıkça ne kadar güçlü olduğumuzu gördük." ifadelerini kullanan Zelenskiy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşgalcilere direnen halkımızın gücünü hissettik. Bir sonraki gün obüsler bizi vurmaya başladı. Ordumuz bir kez daha gücünü gösterdi. Kim halk kim insan bunu kanıtladık. 5. gün bize yönelik terör devam etti. Çocuklar ve şehirler hedef alındı. Sürekli bombardıman yapıldı. Ülkenin 4 bir yanı vuruldu. Bu da bizi yıldırmadı. Bu bize hakikatin ne kadar büyük olduğunu gösterdi."

REKLAM

DÜNYA İşgalde 13'üncü gün: Rusya beş kentte geçici ateşkes ilan etti

"OLMAK YA DA OLMAMAK..."

Vekillere İngiliz şair William Shakespeare'in 'Olmak ya da olmamak' sözleriyle seslenen Zelenskiy, "En büyük ordulardan biriyle savaşmamıza rağmen şimdi bizim için asıl soru olmak ya da olmamak. Cevap olmak" dedi.

"RUSYA TERÖR DEVLETİ OLARAK KABUL EDİLSİN"

"Pes etmeyeceğiz. Bedeli ne olursa olsun vatanımız için savaşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullanan Zelenskiy, Rusya’ya yaptırımların artırılması çağrısında bulunarak, Rusya’nın bir terör devleti olarak kabul edilmesini istedi.

EKONOMİ ABD'den sonra İngiltere de Rusya'dan petrol ithalatını durduracak

DÜNYA Tarihteki en ağır yaptırım paketi: ABD Rus petrolünü yasakladı