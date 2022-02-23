Ukrayna Dışişleri Bakanı BM'yi eyleme geçmeye çağırdı: Kınama yeterli değil

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba Birleşmiş Millet Genel Kurulu'na seslendi. Rusya'nın durdurulması gerektiğini ve Putin'in duracak gibi gözükmediğini vurgulayan Kuleba, BM ve uluslararası topluma eylem çağrısında bulundu.
Kuleba'nın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:
Ukrayna'nın iki bölgesi Rusya tarafından yasa dışı tanınmıştır. Rusya Ukraynalıların kimliğini yok etmeye çalışıyor.
"UKRAYNA'NIN EGEMENLİK HAKKI İHLAL EDİLDİ"
- İkinci dünya savaşından beri en büyük tehditle karşı karşıyayız. Rusya’nın Donbas’la ilgili iddiaları asılsızdır. Donbas’la ilgili bir sabotaj planımız olmadı. Putin Ukrayna’nın egemenlik hakkını ihlal etmiştir.
"PUTİN KENDİ BAŞINA DURMAYACAK"
Şunu söylemek istiyorum. Hiç kimse bu krizden kaçamaz. Putin Ukrayna'ya saldırmaya devam ederse sizin hükümetleriniz ve halklarınızda bizim gibi acı sonuçlarla yüzleşecektir. O yüzden Rusya'yı durdurmalıyız. Çünkü Putin'in kendi başına durmayacağı açıktır.
- BM şu an kararlı eylemlere geçme ve Putin'e karşı gücünü kullanma yolunu seçerse Rusya'nın duracağını düşünüyorum. Ukrayna uluslararası topluluktan kararlı ve orantılı eylemler beklemektedir. Sadece kınama yeterli değil.
"DİPLOMASİYE İHTİYACIMIZ VAR"
Şu an Rusya'yı durdurabilmek için sizin yardımınıza ihtiyacımız var. Diplomasiye ihtiyacımız var. Hala diplomasi için zamanımız var.
- Rusya sınırımıza daha fazla asker konuşlandı. Şu anda 150 binden fazla askerin sınırda olduğunu görüyoruz. Rusya Karadeniz'de 48 gemi bulunduruyor. Ukrayna'nın deniz çıkışını bloke etmek istiyorlar. Bu da uluslararası hukukun ihlali.
Rus işgal güçlerinin Ukrayna bölgelerini ve sivil alt yapıları bombalamalarının arttığını görüyoruz. Bir anaokulu bombalandı. Bu korkunç bir örnek. Uluslararası diplomasi ilkeleri Rusya'nın saldırganlığını durdurmalıdır.
"RUSYA DÜNYAYA ŞANTAJ YAPIYOR"
- Rusya Kırım konusunu kapatmak için tüm dünyaya şantaj yapıyor. Kırım Tatarlarının durumunu takip ediyoruz. 2014'ten beri binlerce Ukraynalı Kırım'ı terk etmek zorunda kaldı. Birleşmiş Milletler'i Kırım Platformu'na davet ediyoruz.