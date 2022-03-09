Dünya Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba 10 Martta yapılması planlanan görüşme öncelikle Çavuşoğlu sayesinde gerçekleşecek
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: 10 Mart'ta yapılması planlanan görüşme öncelikle Çavuşoğlu sayesinde gerçekleşecek

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, "10 Mart'ta yapılması planlanan görüşme öncelikle Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sayesinde gerçekleşecek" dedi.

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Haber Merkezi AA
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: 10 Martta yapılması planlanan görüşme öncelikle Çavuşoğlu sayesinde gerçekleşecek
Kuleba

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, 10 Mart'ta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yapılması planlanan görüşmenin öncelikle Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sayesinde gerçekleşeceğini bildirdi.

Ukrayna merkezli haber ajansı Unian'ın haberine göre, Bakan Kuleba, televizyonda canlı yayında yaptığı açıklamada, Lavrov ile müzakere masasına oturacağını söyledi.

Kuleba, "10 Mart'ta yapılması planlanan görüşme öncelikle Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sayesinde gerçekleşecek. (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'i mi yoksa Çavuşoğlu mu Lavrov'u ikna etti bilmiyorum ama görüşme yapılacak." dedi.

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Lavrov'un iki yıldır ikili veya Normandiya Dörtlüsü formatında kendisiyle herhangi bir şekilde görüşmekten kaçındığını kaydeden Kuleba, "Şimdi aniden kabul etti, belki bir şey iletmek istiyor. Dinleyeceğiz ama Lavrov'un Ukrayna'ya yönelik saldırganlığın mimarlarından olduğu anlayışıyla onunla konuşacağım." ifadesini kullandı.

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Kuleba, işgal altındaki Kırım ve Donbas'ın görüşmede gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin soru üzerine, ülkesinin müzakerelerde bir şeylerden vazgeçme pozisyonunda olmadığını söyledi.

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Ayrıca Kızıl Haç’a bağlı araçların tarandığı, sokaklardaki cesetlerin toplanmasına izin verilmediği ve Irpin halkından bazılarının rehine olarak Rus işgalcilerin elinde tutulduğu da bildirildi.
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